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Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО

Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
У Нововолинську відбулись урочистості з нагоди дня міста.

Про це повідомили на сторінці відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Нововолинської міськради.

«Наприкінці серпня нововолинці відзначають День народження міста. Кожен відчуває причетність до його минулого та сьогодення. Цьогоріч календар історії відраховує 69-ту річницю з часу його заснування. Сьогодні професійне свято також відзначають люди, із працею яких пов’язане становлення нашого міста. Це шахтарі», – повідомили на сторінці.

В урочистостях, які відбулися у парку культури та відпочинку, взяли участь делегації з партнерських міст: Білгорая (Польща), Ярачево (Польща, Барановичі (Білорусь), Кельме (Литва), Стропкова (Словаччина), Біліни (Чехія). Також на святкування Дня міста завітали народний депутат України Ігор Гузь, заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови Волинської обласної ради Роман Карпюк, представники Луцької, Володимир-Волинської, Ковельської міських рад, Іваничівської райдержадміністрації.

Міський голова Віктор Сапожніков привітав нововолинців зі святом, згадав основні історичні віхи міста і тих людей, хто творив його літопис і збагачував традиції, а також розповів про досягнення громади.

«Ми маємо напрацювання і бачимо перспективу на майбутнє. Сьогодні Нововолинськ — сучасне й ошатне, комфортне та затишне місто. Ми разом з вами робимо його таким і з усією відповідальністю можна сказати: Нововолинськ має усі можливості для успішного поступу вперед. А це залежить від кожного з нас, від наших бажань і зусиль, прагнення зробити його ще кращим. Адже разом з вами ми творимо сучасну історію нашого міста, примножуємо його добробут», – наголосив Віктор Сапожніков.

Керівник міста вручив грамоти й подяки багатьом нововолинцям, які живуть і працюють на благо міста й держави: медикам, освітянам, комунальникам, громадським активістам й діячам. Нагрудний Знак «За заслуги перед містом» отримали Ярема Родзь, лікар - акушер – гінеколог акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Нововолинська центральна міська лікарня; Надія Войтюк, засновниця та перший директор Нововолинського міського історичного музею; Марія Карпінська, голова громадської організації «Нововолинський осередок Суспільної служби України».

Щирі вітання нововолинцям звучали з вуст народного депутата України Ігоря Гузя, заступника голови Волинської облдержадміністрації Світлани Мишковець, заступника голови Волинської обласної ради Романа Карпюка, які також відзначили подяками і грамотами багатьох нововолинців.

Представників мужньої професії вітали в. о.генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк та голова Волинського теркому працівників вугільної промисловості Юрій Калістратов, які вручили низку відзнак шахтарям.

Як стало відомо, відповідно до Указу Президента України двом волинським гірникам присвоєно почесне звання "Заслужений шахтар України», якого удостоєні Матюк Володимир Володимирович - начальник дільниці з видобутку вугілля відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля" та Назарук Олександр Орестович - начальник дільниці підготовчих робіт відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля".

Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, Волинь, свято, день міста
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