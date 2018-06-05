Волинський боєць загинув, так і не дочекавшись народження первістка

Андрій Волос став першим солдатом, якого президент Володимир Зеленський відзначив найвищою нагородою –



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Єдиний син, надія та опора батьків, коханий чоловік… Він ніколи не візьме на руки свого синочка Дениска, бо той народився, коли Андрій вже загинув. Не обійме маму, не поговорить по-чоловічому з татом Колею. Клята війна… У цій родині були неймовірні стосунки. Мама Зоя вдруге вийшла заміж. 12-річний хлопець вже на третій день спитався, чи може він називати її чоловіка Миколу татом. Вітчим став дуже близькою для Андрія людиною.



– Своїх неповних 23 роки він прожив так, що мало людей і за сто проживе, – бринить болем голос тата Колі. – Я вчив його бути мужиком. Поступати так, щоб не було встидно, що десь щось зробив не як слід.



Андрій Волос дуже добре засвоїв уроки тата Колі. Влітку 2014 року 19-літній хлопчина не міг їздити у маршрутках, бо там тільки й мови було про те, що додому хлопці у трунах вертаються, на Сході війна йде, а тут стільки молодих і здорових як ні в чому не бувало ходять і державу не боронять! Андрій же на вид здорованем був. Не будеш же всім розповідати, що він ні дня у війську не служив, не знав, з якого боку автомат тримати, що у нього дуже хвора мама. Він мовчки опускав очі долу. А сам пішов і записався у міліцейську роту «Світязь». Та влітку 2014 року її командир Олександр Фацевич не взяв недосвідченого хлопця у військове пекло. Його записали в резерв. А він вперто продовжував ходити у військкомат. І таки у 2015 році підписав контракт з 24-ю механізованою бригадою імені короля Данила.



Відслужив у зоні АТО, захищаючи наш спокій, три роки. Був на найбільш небезпечних позиціях. Але думками часто повертався на Волинь. Адже тут на нього чекала його дівчина Юля, з якою познайомився ще до війни.



У червні 2018 року Андрій взяв відпустку на п’ять днів, приїхав додому і на Трійцю повів кохану до шлюбу – вона була вагітна. Як же він цьому радів, як чекав сина!



– Андрій навіть не сумнівався, що це буде син, – котиться по щоці сльоза у мами Зої. – Денискові зараз вісім місяців, і він так схожий на тата!



Та 28 червня 2018 року група швидкого реагування 24-ї бригади, де служив Андрій, зайняла селище Південне. На териконі шахти засіли сепари і звідти поливали наших бійців нещадним вогнем. Йшов бій.



– І в цей час молодший лейтенант Шишак пішов рвати малину! – тремтить від обурення голос у тата Колі. – Його зняв снайпер. Ротний з Андрієм кинулися його рятувати. Ніхто більше не наважився!



Коли чоловіки дісталися до Валерія Шишака, той уже був мертвий. Ротний почав виносити його з поля, а Андрій їх прикривав. Ворожі снайпери знову відкрили вогонь. Вони намагалися «дістати» командира роти, та влучили у Волоса. З кулею у грудях він і далі відстрілювався.



Коли зрештою Андрія забрали із зони обстрілу, ще був живий, проте скаржився, що йому дуже важко дихати – усе тіло прошили ворожі кулі, пошкодивши внутрішні органи.



«Передайте мамі, що я її дуже люблю. І дружині теж передайте, що я її люблю», – встиг наостанок вимовити боєць.



Майже рік у кабінетах Міністерства оборони лежало подання на присвоєння Андрію Волосу звання Герой України. Його перекидали з одного кабінету в інший. І тільки коли мама Зоя Олександрівна особисто поїхала до Києва і змусила кабінетних чиновників подивитися їй у вічі, Указ було підписано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинстав першим солдатом, якого президентвідзначив найвищою нагородою – Зіркою Героя України Про це пише Вісник+К Єдиний син, надія та опора батьків, коханий чоловік… Він ніколи не візьме на руки свого синочка Дениска, бо той народився, коли Андрій вже загинув. Не обійме маму, не поговорить по-чоловічому з татом. Клята війна… У цій родині були неймовірні стосунки. Мамавдруге вийшла заміж. 12-річний хлопець вже на третій день спитався, чи може він називати її чоловіка Миколу татом. Вітчим став дуже близькою для Андрія людиною.– Своїх неповних 23 роки він прожив так, що мало людей і за сто проживе, – бринить болем голос тата Колі. – Я вчив його бути мужиком. Поступати так, щоб не було встидно, що десь щось зробив не як слід.Андрій Волос дуже добре засвоїв уроки тата Колі. Влітку 2014 року 19-літній хлопчина не міг їздити у маршрутках, бо там тільки й мови було про те, що додому хлопці у трунах вертаються, на Сході війна йде, а тут стільки молодих і здорових як ні в чому не бувало ходять і державу не боронять! Андрій же на вид здорованем був. Не будеш же всім розповідати, що він ні дня у війську не служив, не знав, з якого боку автомат тримати, що у нього дуже хвора мама. Він мовчки опускав очі долу. А сам пішов і записався у міліцейську роту «Світязь». Та влітку 2014 року її командирне взяв недосвідченого хлопця у військове пекло. Його записали в резерв. А він вперто продовжував ходити у військкомат. І таки у 2015 році підписав контракт з 24-ю механізованою бригадою імені короля Данила.Відслужив у зоні АТО, захищаючи наш спокій, три роки. Був на найбільш небезпечних позиціях. Але думками часто повертався на Волинь. Адже тут на нього чекала його дівчина, з якою познайомився ще до війни.У червні 2018 року Андрій взяв відпустку на п’ять днів, приїхав додому і на Трійцю повів кохану до шлюбу – вона була вагітна. Як же він цьому радів, як чекав сина!– Андрій навіть не сумнівався, що це буде син, – котиться по щоці сльоза у мами Зої. –зараз вісім місяців, і він так схожий на тата!Та 28 червня 2018 року група швидкого реагування 24-ї бригади, де служив Андрій, зайняла селище Південне. На териконі шахти засіли сепари і звідти поливали наших бійців нещадним вогнем. Йшов бій.– І в цей час молодший лейтенант Шишак пішов рвати малину! – тремтить від обурення голос у тата Колі. – Його зняв снайпер. Ротний з Андрієм кинулися його рятувати. Ніхто більше не наважився!Коли чоловіки дісталися до Валерія Шишака, той уже був мертвий. Ротний почав виносити його з поля, а Андрій їх прикривав. Ворожі снайпери знову відкрили вогонь. Вони намагалися «дістати» командира роти, та влучили у Волоса. З кулею у грудях він і далі відстрілювався.Коли зрештою Андрія забрали із зони обстрілу, ще був живий, проте скаржився, що йому дуже важко дихати – усе тіло прошили ворожі кулі, пошкодивши внутрішні органи.«Передайте мамі, що я її дуже люблю. І дружині теж передайте, що я її люблю», – встиг наостанок вимовити боєць.Майже рік у кабінетах Міністерства оборони лежало подання на присвоєння Андрію Волосу звання Герой України. Його перекидали з одного кабінету в інший. І тільки коли мама Зоя Олександрівна особисто поїхала до Києва і змусила кабінетних чиновників подивитися їй у вічі, Указ було підписано.

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