У місті на Волині обирали найсильніших спортсменів. ФОТО
Сьогодні, 21:15
У День Незалежності у Володимирі відбулись змагання із силових видів спорту.
Показати свою силу та майстерність приїхали спортсмени із Луцька, Турійська, Дубно та Вараша (Рівненщина), – інформує БУГ.
У змаганнях взяло участь більше 50 спортсменів, серед яких – 4 військовослужбовці із 14-ї ОМБр.
Глядачі також спробували свої сили – вони піднімали штангу вагою 35 кг. Зокрема, 1 місце завоював Віталій Олексюк (Володимир-Волинський), який зробив 115 підйомів, 2 – Микола Левков, 3 – Анатолій Дружук (Володимир-Волинський).
У категорії «Жим на раз» відзначились Віктор Решенін (Дубно), який підняв 150 кг, 2 місце виборов Віктор Смичук (Володимир-Волинський), який підняв 105 кг, 3-є – Павло Качан (Володимир-Волинський).
Силачі змагались між собою і у кількості підйомів за 2 хвилини. Отож, найбільше (75!) підйомів виконав Андрій Книш (Турійськ), 2 місце виборов Сергій Криш (Дубно), 3 – Павло Качан.
У категорії «Жим штанги, 55 кг» призові місця розприділились так:
1 місце – Андрій Грисюк (Турійськ);
2 місце – Влад Циганков (Турійськ);
3 місце– Володимир Піскуровський (Володимир-Волинський).
Змагались й у кількості підйомів гирь: до 85 кг та більше.
Відповідно, у першій категорії, до 85 кг перше місце – Микола Левков (Вараш), 2 – Ігор Скучинський (14-та ОМБР), 3 – Віктор Смичук. У категорії «85 кг й більше» відзначився Роман Васинський (Вараш), 2 місце посів Микола Крайнов (Володимир-Волинський), 3 – Павло Зубик (14-та ОМБр).
У категорії «Жим штанги, вагою 100 кг» переможцями стали:
1 місце – Віктор Решенін;
2 місце – Сергій Андрєєв (Вараш);
3 місце – Павло Качан.
Призерів та переможців нагородили медалями та грамотами.
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Показати свою силу та майстерність приїхали спортсмени із Луцька, Турійська, Дубно та Вараша (Рівненщина), – інформує БУГ.
У змаганнях взяло участь більше 50 спортсменів, серед яких – 4 військовослужбовці із 14-ї ОМБр.
Глядачі також спробували свої сили – вони піднімали штангу вагою 35 кг. Зокрема, 1 місце завоював Віталій Олексюк (Володимир-Волинський), який зробив 115 підйомів, 2 – Микола Левков, 3 – Анатолій Дружук (Володимир-Волинський).
У категорії «Жим на раз» відзначились Віктор Решенін (Дубно), який підняв 150 кг, 2 місце виборов Віктор Смичук (Володимир-Волинський), який підняв 105 кг, 3-є – Павло Качан (Володимир-Волинський).
Силачі змагались між собою і у кількості підйомів за 2 хвилини. Отож, найбільше (75!) підйомів виконав Андрій Книш (Турійськ), 2 місце виборов Сергій Криш (Дубно), 3 – Павло Качан.
У категорії «Жим штанги, 55 кг» призові місця розприділились так:
1 місце – Андрій Грисюк (Турійськ);
2 місце – Влад Циганков (Турійськ);
3 місце– Володимир Піскуровський (Володимир-Волинський).
Змагались й у кількості підйомів гирь: до 85 кг та більше.
Відповідно, у першій категорії, до 85 кг перше місце – Микола Левков (Вараш), 2 – Ігор Скучинський (14-та ОМБР), 3 – Віктор Смичук. У категорії «85 кг й більше» відзначився Роман Васинський (Вараш), 2 місце посів Микола Крайнов (Володимир-Волинський), 3 – Павло Зубик (14-та ОМБр).
У категорії «Жим штанги, вагою 100 кг» переможцями стали:
1 місце – Віктор Решенін;
2 місце – Сергій Андрєєв (Вараш);
3 місце – Павло Качан.
Призерів та переможців нагородили медалями та грамотами.
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