У місті на Волині обирали найсильніших спортсменів. ФОТО





Показати свою силу та майстерність приїхали спортсмени із Луцька, Турійська, Дубно та Вараша (Рівненщина), – інформує



У змаганнях взяло участь більше 50 спортсменів, серед яких – 4 військовослужбовці із 14-ї ОМБр.



Глядачі також спробували свої сили – вони піднімали штангу вагою 35 кг. Зокрема, 1 місце завоював Віталій Олексюк (Володимир-Волинський), який зробив 115 підйомів, 2 – Микола Левков, 3 – Анатолій Дружук (Володимир-Волинський).



У категорії «Жим на раз» відзначились Віктор Решенін (Дубно), який підняв 150 кг, 2 місце виборов Віктор Смичук (Володимир-Волинський), який підняв 105 кг, 3-є – Павло Качан (Володимир-Волинський).



Силачі змагались між собою і у кількості підйомів за 2 хвилини. Отож, найбільше (75!) підйомів виконав Андрій Книш (Турійськ), 2 місце виборов Сергій Криш (Дубно), 3 – Павло Качан.



У категорії «Жим штанги, 55 кг» призові місця розприділились так:



1 місце – Андрій Грисюк (Турійськ);

2 місце – Влад Циганков (Турійськ);

3 місце– Володимир Піскуровський (Володимир-Волинський).



Змагались й у кількості підйомів гирь: до 85 кг та більше.



Відповідно, у першій категорії, до 85 кг перше місце – Микола Левков (Вараш), 2 – Ігор Скучинський (14-та ОМБР), 3 – Віктор Смичук. У категорії «85 кг й більше» відзначився Роман Васинський (Вараш), 2 місце посів Микола Крайнов (Володимир-Волинський), 3 – Павло Зубик (14-та ОМБр).



У категорії «Жим штанги, вагою 100 кг» переможцями стали:



1 місце – Віктор Решенін;

2 місце – Сергій Андрєєв (Вараш);

3 місце – Павло Качан.



Призерів та переможців нагородили медалями та грамотами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День Незалежності у Володимирі відбулись змагання із силових видів спорту.Показати свою силу та майстерність приїхали спортсмени із Луцька, Турійська, Дубно та Вараша (Рівненщина), – інформує БУГ У змаганнях взяло участь більше 50 спортсменів, серед яких – 4 військовослужбовці із 14-ї ОМБр.Глядачі також спробували свої сили – вони піднімали штангу вагою 35 кг. Зокрема, 1 місце завоював Віталій Олексюк (Володимир-Волинський), який зробив 115 підйомів, 2 – Микола Левков, 3 – Анатолій Дружук (Володимир-Волинський).У категорії «Жим на раз» відзначились Віктор Решенін (Дубно), який підняв 150 кг, 2 місце виборов Віктор Смичук (Володимир-Волинський), який підняв 105 кг, 3-є – Павло Качан (Володимир-Волинський).Силачі змагались між собою і у кількості підйомів за 2 хвилини. Отож, найбільше (75!) підйомів виконав Андрій Книш (Турійськ), 2 місце виборов Сергій Криш (Дубно), 3 – Павло Качан.У категорії «Жим штанги, 55 кг» призові місця розприділились так:1 місце – Андрій Грисюк (Турійськ);2 місце – Влад Циганков (Турійськ);3 місце– Володимир Піскуровський (Володимир-Волинський).Змагались й у кількості підйомів гирь: до 85 кг та більше.Відповідно, у першій категорії, до 85 кг перше місце – Микола Левков (Вараш), 2 – Ігор Скучинський (14-та ОМБР), 3 – Віктор Смичук. У категорії «85 кг й більше» відзначився Роман Васинський (Вараш), 2 місце посів Микола Крайнов (Володимир-Волинський), 3 – Павло Зубик (14-та ОМБр).У категорії «Жим штанги, вагою 100 кг» переможцями стали:1 місце – Віктор Решенін;2 місце – Сергій Андрєєв (Вараш);3 місце – Павло Качан.Призерів та переможців нагородили медалями та грамотами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію