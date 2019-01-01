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У Росії активісти пікетували проти війни з Україною. ВІДЕО

У Росії активісти пікетували проти війни з Україною. ВІДЕО
У центрі російського міста Новосибірська відбувся пікет до Дня Незалежності України. Учасники акції прийшли з плакатами, які закликали російську владу припинити війну з Україною та звільнити політичних в’язнів.

Участь в акції брали як українці, які живуть у Сибіру, так і місцеві активісти, повідомляє “Радіо Свобода“.

Активісти тримали у руках плакати з написами: “Слава Україні!”, “свободу Сенцову і Кольченко” і “владо, досить воювати”. Загалом у пікеті взяли участь 13 осіб.

За словами організатора пікету Оксани Лук’янець, акція була не партійною, а загальногромадянської, а її головною вимогою до влади Росії було припинити втручання у справи незалежної держави – України.

Я прийшов сюди, щоб люди не забували, що у нас є сусіди, брати по крові, з якими ми колись жили у спільній радянській квартирі. Український народ зробив великий стрибок вперед, здобувши незалежність. Не треба про це забувати, – заявив учасник акції Вадим Сухов.

Крім того, видання запитало у перехожих, що вони думають про акцію. Здебільшого мешканці ставились до неї нейтрально, у дечому підтримували Україну та говорили, що російська влада “загралася”.

“До українського народу ставлюся з симпатією, а ось наші політики, мені здається, одне одного варті. Всі проблеми від політичних ігор”, – сказав мешканець Новосибірська Сергій Кольцов.

Натомість один з активістів опублікував відео, на якому видно, як до учасників вечора підходять подекуди агресивно налаштовані люди. Їх головним аргументом є те, що “гасла активістів неправильні”, а “Росія не втручається у внутрішні справи України”.

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Теги: Росія, Новосибірськ, пікет, Україна, Кольченко, Сенцов
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