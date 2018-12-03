На очах у дитини: у Ковелі чоловік ломом забив двох цуценят. ВІДЕО 18+





Про це повідомили у спільноті



Зазначили, що інцидент трапився у ніч на 26 серпня.



«Куди котиться цей світ?» – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що на Волині таке відбувається не вперше. 30 травня у Луцьку на вулиці Наливайка чоловік металевою палицею до смерті побив двох цуценят.



УВАГА! ВІДЕО – 18+!





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