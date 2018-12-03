На очах у дитини: у Ковелі чоловік ломом забив двох цуценят. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 11:06
У Ковелі чоловік на очах у малолітньої дитини вбив двох цуценят.
Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн у Facebook.
Зазначили, що інцидент трапився у ніч на 26 серпня.
«Куди котиться цей світ?» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що на Волині таке відбувається не вперше. 30 травня у Луцьку на вулиці Наливайка чоловік металевою палицею до смерті побив двох цуценят.
УВАГА! ВІДЕО – 18+!
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Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн у Facebook.
Зазначили, що інцидент трапився у ніч на 26 серпня.
«Куди котиться цей світ?» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що на Волині таке відбувається не вперше. 30 травня у Луцьку на вулиці Наливайка чоловік металевою палицею до смерті побив двох цуценят.
УВАГА! ВІДЕО – 18+!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Сука щоб він здох і ломом його ще виїбали і тим же ломом наживо викулупали очі!!!!
Повидривати йому руки з ногами I хай наволоч на пенсiю по Iнвалiдностi живе I мучиться, хай на своiй шкурi падлюка спробуэ, що таке бути безпорадним! Влада, можливо уже пора звернути увагу на таких нелюдiв I впроваджувати новi види покарання!!!
Повидривати йому руки з ногами I хай наволоч на пенсiю по Iнвалiдностi живе I мучиться, хай на своiй шкурi падлюка спробуэ, що таке бути безпорадним! Влада, можливо уже пора звернути увагу на таких нелюдiв I впроваджувати новi види покарання!!!
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