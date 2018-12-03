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На очах у дитини: у Ковелі чоловік ломом забив двох цуценят. ВІДЕО 18+

На очах у дитини: у Ковелі чоловік ломом забив двох цуценят. ВІДЕО 18+
У Ковелі чоловік на очах у малолітньої дитини вбив двох цуценят.

Про це повідомили у спільноті Ковель Онлайн у Facebook.

Зазначили, що інцидент трапився у ніч на 26 серпня.

«Куди котиться цей світ?» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що на Волині таке відбувається не вперше. 30 травня у Луцьку на вулиці Наливайка чоловік металевою палицею до смерті побив двох цуценят.

УВАГА! ВІДЕО – 18+!


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Теги: тварина, Ковель, побиття, смерть, скандал
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Коментарі 3
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Сука щоб він здох і ломом його ще виїбали і тим же ломом наживо викулупали очі!!!!
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Повидривати йому руки з ногами I хай наволоч на пенсiю по Iнвалiдностi живе I мучиться, хай на своiй шкурi падлюка спробуэ, що таке бути безпорадним! Влада, можливо уже пора звернути увагу на таких нелюдiв I впроваджувати новi види покарання!!!
Відповісти
Повидривати йому руки з ногами I хай наволоч на пенсiю по Iнвалiдностi живе I мучиться, хай на своiй шкурi падлюка спробуэ, що таке бути безпорадним! Влада, можливо уже пора звернути увагу на таких нелюдiв I впроваджувати новi види покарання!!!
Відповісти
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