У Луцьку невдовзі розпочнеться міжнародний джазовий фестиваль «Арт джаз». АНОНС





30-31 серпня в Луцькому замку, початок на 19:00. Хедлайнери фестивалю – легендарний Рей Браун-молодший і Грегорі Бойд!



Рей Браун-молодший народився в Нью-Йорку і виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.) – часто гостювали Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) і Нат Кінг Коул (Nat King Cole). Талант до музики показав себе рано, і ще в школі Беверлі Хіллз Рей почав давати концерти.



Грегорі Бойд – «Музика Грегорі Бойда походить з того місця в раю, де павичі беруть своє пір'я» Бутч Лейсі піаніст, композитор. Цьому данцеві з американським корінням до смаку звук інновацій. Він не просто виконує авторські пісні, він робить це під запальні ритми сталевих барабанів. Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а його унікальну манеру виконання – «карибським блюзом».



Вхід для дітей до 14 років безкоштовний.



Квитки до фестивалю можна придбати лише за 100 гривень на сайті



В день фестивалю вартість квитків – 150 грн.



Організатори: Луцький джазовий клуб та ГО «Принцип» за сприяння Луцької міської ради.





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