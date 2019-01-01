Волинський умілець плете колоритні сумки із пакувальної стрічки. ФОТО

Іван Стаднік використовує як матеріал для плетіння …сумок. Вони добротні, міцні, стійкі до коливань температури, естетично привабливі та ще й витримують велику вагу.



…З цікавістю зазираю до майстерні дядька Івана, де він працює з самого ранку. На цвяхах висять готові сумки – в очікуванні замовників. Поруч – бухти фабричних поліпропіленових стрічок, хитромудрі механізми для прискорення процесу плетіння, мішок кольорових пластикових пляшок.



В руках кипить робота – її Іван Никифорович не перериває навіть під час нашої розмови. Неспішно розповідає, що народився 1951 року в Світязі, через рік після закінчення школи пішов працювати в лозоплетільний цех Шацького промкомбінату, — пише газета «Новий погляд+», передає



«Відпрацював там три роки. Чого тільки ми не виготовляли з лози! Підвазонники, етажерки, колиски, гойдалки, корзини – тисячі виробів. Це був безперервний процес, працювали в дві зміни, а готовий товар вантажили в автомобілі і відправляли в білоруську Томашовку. А звідти він потрапляв у Росію. В цеху я і навчився плести популярною технікою», – розповідає Іван Стаднік.





Потім була служба в армії. Повернувшись у рідне село, Іван Никифорович одружився з місцевою красунею Галиною Костянтинівною, з якою товаришував ще зі шкільної парти. Сам побудував дім, у якому зараз мешкає з родиною, разом з дружиною виростили дітей. Чоловік не без гордості називає себе ювеліром, бо має три доньки: Лідію, Тетяну і Наталію. Розбагатів і на зятів, зараз тішиться внуками і маленьким правнучком.



Свого часу довелося працювати у рибному цеху, водієм на підприємствах, лісником, єгерем, в колгоспній будівельній бригаді, столярному цеху Шацького НПП і навіть комендантом на острові озера Світязь (охороняв «будиночок космонавтів» від хуліганів) .





Коли був на роботі, не вистачало часу на улюблену справу, зате зараз, на пенсії, його вдосталь. Дядько Іван з задоволенням заготовляє природній матеріал для майбутніх виробів, ремонтує рибальські снасті, плете кошики, великі корзини з двома вушками – для зберігання яблук чи картоплі, і оригінальні сумки.



«Першу сумку виготовив як спецзамовлення для дружини. Просила міцну і щоб вміщувала дві трилітрові банки з молоком. Зробив таких розмірів дерев’яну форму-каркас і приступив до роботи. Матеріал, тобто стрічки, збирав по людях – світязяни ж масово будуються. Білі, сірі, чорні, зелені – комбінував кольори, починав плести сумку з дна і йшов догори. Дружині мій виріб сподобався!» – усміхається майстер.





Інші сумки випробовували на зручність і міцність вже земляки Івана Никифоровича. З часом процес плетіння вдосконалився і трохи автоматизувався. Зять знайшов інтернет-магазин, де замовляє для тестя якісну поліпропіленову стрічку цілими бухтами і різних кольорів.



А сам майстер віднедавна прикрашає свої вироби візерунками зі смужок з кольорових пластикових пляшок.



«Сумка має бути яскравою і красивою, як сама жінка, що її носитиме!» – жартує Іван Никифорович.



Спершу вирізав тоненькі стрічки ножицями, а потім винайшов простий механізм, що виконує цю роботу за мінімального втручання людини.



За день світязянин виготовляє одну сумку. Вже готові виставляє на продаж у місцевому магазині «Ромашка» (вартує від 100 грн.), ті, хто знають, де живе майстер, купують у нього вдома. Виробами, а їх Іван Стаднік створив понад 300, з задоволенням користуються світязькі і шацькі господині.



Старші беруть сумку до магазину і на ринок, молодші – на пікнік, до озера чи в дорогу, бо в ній дуже зручно зберігати продукти. Виріб не «вигоряє» на сонці, не деформується, не рветься, тому в дбайливого господаря може прослужити досить довго.



«Моя сумка якісна, міцна і надійна – даю 10 років гарантії!» – Іван Никифорович не стримується, щоб не похвалити свій товар.



Нехай же натхнення не покидає майстра, золоті руки ніколи не втомлюються творити, а сумки «мade in» Світязь стають брендом курортного села!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Саме стрепінг-стрічку для ручного пакування цегли, блоків та інших будматеріалів житель Світязявикористовує як матеріал для плетіння …сумок. Вони добротні, міцні, стійкі до коливань температури, естетично привабливі та ще й витримують велику вагу.…З цікавістю зазираю до майстерні дядька Івана, де він працює з самого ранку. На цвяхах висять готові сумки – в очікуванні замовників. Поруч – бухти фабричних поліпропіленових стрічок, хитромудрі механізми для прискорення процесу плетіння, мішок кольорових пластикових пляшок.В руках кипить робота – її Іван Никифорович не перериває навіть під час нашої розмови. Неспішно розповідає, що народився 1951 року в Світязі, через рік після закінчення школи пішов працювати в лозоплетільний цех Шацького промкомбінату, — пише газета «Новий погляд+», передає Район Шацьк «Відпрацював там три роки. Чого тільки ми не виготовляли з лози! Підвазонники, етажерки, колиски, гойдалки, корзини – тисячі виробів. Це був безперервний процес, працювали в дві зміни, а готовий товар вантажили в автомобілі і відправляли в білоруську Томашовку. А звідти він потрапляв у Росію. В цеху я і навчився плести популярною технікою», – розповідає Іван Стаднік.Потім була служба в армії. Повернувшись у рідне село, Іван Никифорович одружився з місцевою красунею Галиною Костянтинівною, з якою товаришував ще зі шкільної парти. Сам побудував дім, у якому зараз мешкає з родиною, разом з дружиною виростили дітей. Чоловік не без гордості називає себе ювеліром, бо має три доньки: Лідію, Тетяну і Наталію. Розбагатів і на зятів, зараз тішиться внуками і маленьким правнучком.Свого часу довелося працювати у рибному цеху, водієм на підприємствах, лісником, єгерем, в колгоспній будівельній бригаді, столярному цеху Шацького НПП і навіть комендантом на острові озера Світязь (охороняв «будиночок космонавтів» від хуліганів) .Коли був на роботі, не вистачало часу на улюблену справу, зате зараз, на пенсії, його вдосталь. Дядько Іван з задоволенням заготовляє природній матеріал для майбутніх виробів, ремонтує рибальські снасті, плете кошики, великі корзини з двома вушками – для зберігання яблук чи картоплі, і оригінальні сумки.«Першу сумку виготовив як спецзамовлення для дружини. Просила міцну і щоб вміщувала дві трилітрові банки з молоком. Зробив таких розмірів дерев’яну форму-каркас і приступив до роботи. Матеріал, тобто стрічки, збирав по людях – світязяни ж масово будуються. Білі, сірі, чорні, зелені – комбінував кольори, починав плести сумку з дна і йшов догори. Дружині мій виріб сподобався!» – усміхається майстер.Інші сумки випробовували на зручність і міцність вже земляки Івана Никифоровича. З часом процес плетіння вдосконалився і трохи автоматизувався. Зять знайшов інтернет-магазин, де замовляє для тестя якісну поліпропіленову стрічку цілими бухтами і різних кольорів.А сам майстер віднедавна прикрашає свої вироби візерунками зі смужок з кольорових пластикових пляшок.«Сумка має бути яскравою і красивою, як сама жінка, що її носитиме!» – жартує Іван Никифорович.Спершу вирізав тоненькі стрічки ножицями, а потім винайшов простий механізм, що виконує цю роботу за мінімального втручання людини.За день світязянин виготовляє одну сумку. Вже готові виставляє на продаж у місцевому магазині «Ромашка» (вартує від 100 грн.), ті, хто знають, де живе майстер, купують у нього вдома. Виробами, а їх Іван Стаднік створив понад 300, з задоволенням користуються світязькі і шацькі господині.Старші беруть сумку до магазину і на ринок, молодші – на пікнік, до озера чи в дорогу, бо в ній дуже зручно зберігати продукти. Виріб не «вигоряє» на сонці, не деформується, не рветься, тому в дбайливого господаря може прослужити досить довго.«Моя сумка якісна, міцна і надійна – даю 10 років гарантії!» – Іван Никифорович не стримується, щоб не похвалити свій товар.Нехай же натхнення не покидає майстра, золоті руки ніколи не втомлюються творити, а сумки «мade in» Світязь стають брендом курортного села!

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