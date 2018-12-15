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У луцькому парку встановлюють світловий тунель. ФОТО

У луцькому парку встановлюють світловий тунель. ФОТО
У Луцьку в центральному парку встановлюють нову інсталяцію.

Про це повідомили на сторінці Луцький урбаніст у Facebook.

Зазначили, що вона подібна на ту, що стоїть у московському парку імені Горького.

Нагадаємо, раніше радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що у парку планують побудувати світловий тунель та облаштувати майданчик для танців.

«Там (у Москві, – ред.) є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», – сказав тоді Поліщук.

У луцькому парку встановлюють світловий тунель. ФОТО

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Теги: тунель, Луцьк, інсталяція
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Коментарі 1
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і нафіга він там треба?
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