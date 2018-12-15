У луцькому парку встановлюють світловий тунель. ФОТО
Сьогодні, 14:44
У Луцьку в центральному парку встановлюють нову інсталяцію.
Про це повідомили на сторінці Луцький урбаніст у Facebook.
Зазначили, що вона подібна на ту, що стоїть у московському парку імені Горького.
Нагадаємо, раніше радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що у парку планують побудувати світловий тунель та облаштувати майданчик для танців.
«Там (у Москві, – ред.) є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», – сказав тоді Поліщук.
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Про це повідомили на сторінці Луцький урбаніст у Facebook.
Зазначили, що вона подібна на ту, що стоїть у московському парку імені Горького.
Нагадаємо, раніше радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що у парку планують побудувати світловий тунель та облаштувати майданчик для танців.
«Там (у Москві, – ред.) є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», – сказав тоді Поліщук.
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Коментарі 1
і нафіга він там треба?
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