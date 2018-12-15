У луцькому парку встановлюють світловий тунель. ФОТО

У Луцьку в центральному парку встановлюють нову інсталяцію.Про це повідомили на сторінці Луцький урбаніст у Facebook.Зазначили, що вона подібна на ту, що стоїть у московському парку імені Горького.Нагадаємо, раніше радник мера Луцьказаявив, що«Там (у Москві, – ред.) є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», – сказав тоді Поліщук.