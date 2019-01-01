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На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО

На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО
У Нововолинську чоловік намагався спалити новозбудований тенісний корт.

Невідомий чоловік намагався підпалити тент, який висів на майданчику для гри в теніс, - повідомляє Нововолинськ.com.ua.
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО


«26 серпня о 4:28 ранку на пункт зв’язку нашої пожежної частини поступило повідомлення про пожежу на щойно відкритому тенісному корті. Зателефонували перехожі, які це побачили. Вже через дві хвилини о 4:31 рятувальники прибули на місце події, а о 4:39 ліквідували загоряння. Вогнем було знищено 8 м² тенісного фону загороджувальної стінки тенісного корту», – розповіла провідний інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук.

Директор СОКу «Шахтар» Володимир Цвид розповідає – у це нове для міста будівництва було вкладено не тільки масу грошей, а й витрачено багато часу, сил і здоров’я. І побачене на місці події просто шокувало.
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО

«Після святкування Дня міста, в 3 годині ночі ми закрили стадіон, а вже о 5 ранку мені зателефонували пожежники і повідомили, що горить тенісний корт. Вони вогонь погасили, але третя частина тканинного навісу вигоріла. І тепер вже не підлягає використанню. Він вішається на стіну корту для того, щоб було зручно грати у теніс», – розповів Володимир Цвид.
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО

Подію зафіксували камери відеоспостереження. З матеріалу видно, що це не випадкове загоряння, а цілеспрямований навмисний підпал.

«Відео спостереження, яке є у нас, зафіксувало, що людина приблизно о 4 годині ночі підійшла до краю тенісного корту і почала палити фон. Він дуже якісний, тому довго не розгорявся. І зловмисник на підпал витратив напевно хвилин 15. Шукав папір і підпалював. І врешті реалізував свій недобрий задум. Нанісши цим нам збиток приблизно на 9 тисяч гривень, адже саме стільки вартує пошкоджений тканинний навіс. Ми будемо просити в будівельників, подарувати нам ще один, аби було зручніше грати в теніс», – зазначив Володимир Цвид.
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО

До слова, тепер керівництво спортивного об’єкта думає над тим, щоб відеоспостереження в цьому районі, де збудовані корти й відремонтовано стадіон, посилити. Бо якщо люди не цінують того, що зроблено для них, то принаймні боятимуться покарання.

А воно неодмінно буде – кажуть у поліції. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На разі встановлюють особу, що вчинила підпал.
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, пожежа
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