В Україну прийде похолодання

Початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця слід чекати на похолодання.Про це повідомляє Оbozrevatel.1 вересня прогнозують помірну хмарність. Температура повітря коливатиметься від +27º до +30°. У Києві вдень очікують +27º...+29º, а вночі +12º...+14º.Перший тиждень вересня буде спекотним. Однак незабаром прийде похолодання і стовпчики термометрів опустяться до +20°...+23°, а вночі до +12°... +16°. Хмарність буде помірною, значні опади не очікуються.Погода на другому тижні вересня залишатиметься теплою в межах +20°... +23°.Відзначається, що на третьому тижні вересня 2019 року українцям варто очікувати на невелике похолодання. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів тепла. Мінімальна ж складе +8... +11°.На четвертому тижні місяця температура знову трохи підвищиться. Вдень буде +15 ... +17°, вночі +8 ... +10°.За прогнозом народного синоптика, перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.