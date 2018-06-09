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До Луцька приїде письменниця Дара Корній

До Луцька приїде письменниця Дара Корній
До Луцька на ІІ Міжнародний літературний фестивалюь «Фротнера», приїде Дара Корній.

Фестиваль триватиме з 4 до 6 жовтня, - повідомляють організатори.

На Волинь відома письменниця приїде з презентацією нового роману «Місяцівна».

Дара Корній - одна з перших авторок в Україні, які почали використовувати українську міфологію в художніх творах. Саме тому її романи у стилі міського фентезі так сподобалися читачам.

Роман «Місяцівна» - продовження історії про долю жінок із шляхетського роду Коморовських «Сузір`я дів», в якому вона піднімає чимало соціальних проблем.

До слова, авторка - уродженка Волині, а тому тут завжди радо вітають її. Презентація нового роману відбудеться в рамках ІІ Міжнародного фестивалю «Фронтера» 5 жовтня.

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Теги: Луцьк, Фронтера, Дара Корній
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