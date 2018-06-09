До Луцька приїде письменниця Дара Корній
Сьогодні, 05:26
До Луцька на ІІ Міжнародний літературний фестивалюь «Фротнера», приїде Дара Корній.
Фестиваль триватиме з 4 до 6 жовтня, - повідомляють організатори.
На Волинь відома письменниця приїде з презентацією нового роману «Місяцівна».
Дара Корній - одна з перших авторок в Україні, які почали використовувати українську міфологію в художніх творах. Саме тому її романи у стилі міського фентезі так сподобалися читачам.
Роман «Місяцівна» - продовження історії про долю жінок із шляхетського роду Коморовських «Сузір`я дів», в якому вона піднімає чимало соціальних проблем.
До слова, авторка - уродженка Волині, а тому тут завжди радо вітають її. Презентація нового роману відбудеться в рамках ІІ Міжнародного фестивалю «Фронтера» 5 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фестиваль триватиме з 4 до 6 жовтня, - повідомляють організатори.
На Волинь відома письменниця приїде з презентацією нового роману «Місяцівна».
Дара Корній - одна з перших авторок в Україні, які почали використовувати українську міфологію в художніх творах. Саме тому її романи у стилі міського фентезі так сподобалися читачам.
Роман «Місяцівна» - продовження історії про долю жінок із шляхетського роду Коморовських «Сузір`я дів», в якому вона піднімає чимало соціальних проблем.
До слова, авторка - уродженка Волині, а тому тут завжди радо вітають її. Презентація нового роману відбудеться в рамках ІІ Міжнародного фестивалю «Фронтера» 5 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
До Луцька приїде письменниця Дара Корній
Сьогодні, 05:26
На Рівненщині жінка вбила та розчленувала чоловіка
Сьогодні, 04:17
В Україну прийде похолодання
Сьогодні, 03:05
Гравець «Волині» увійшов до збірної туру
Сьогодні, 02:12
Поліція затримала Раїсу Богатирьову.
Сьогодні, 01:21
Медіа