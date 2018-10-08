Майже всі магазини на зупинках у Луцьку – у жахливому стані

У Луцьку 90% зупинок, де знаходяться магазини, перебувають у жахливому естетичному вигляді.Про це під час сесії Луцькради 28 серпня заявив депутатЗа словами Ігоря Поліщука, на сьогодні у Луцьку 72 магазини знаходяться на зупинках. Майже всі вони перебувають у занедбаному стані, адже власники навіть не хочуть їх пофарбувати.«Ми будемо збирати власників магазинів і будемо дивитися, чи мають вони нормальний естетичний вигляд. Будемо проводити роботу і просити привести магазини в порядок. Навіть на проспекті Волі є такі магазини, що туристів відлякують. Якщо не буде реагування, то не будемо продовжувати договори, погоджувати режим роботи», - відзначив Ігор Поліщук.