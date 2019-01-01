У двох найстаріших храмах Волині відзначають престольне свято

28 серпня відзначають День Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня престольне свято у трьох селах Боратинської громади – Новоставі, Баєві та Цеперові.Місцеві церкви, що носять назву Свято-Успенських – одні з найстаріших храмів на Волині та є справжніми витворами сакрального мистецтва, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.Свято-Успенська церква села Новостав є одним з найдавніших храмів не тільки Волині, а й України, адже побудована у 1681 році. Цікава історія церкви. За переказами, на цьому місці колись був дрімучий ліс. І якось у ньому заблукала донька знатного пана. Саме тут на пагорбі, біля річки Чорногузки, її і розшукали. Пан звелів побудувати на цьому місці капличку, згодом у 1681 році тут з’явився храм. Саме ця дата вирізьблена на дубовій балці у вівтарній частині храму.Дерев’яний храм Баєва також вражає своєю величністю. Церква блакитного кольору розмістилася на високому пагорбі, з котрого, аби не височезні і старезні дерева, було б видно всю округу. Спорудили Свято-Успенську церкву у Баєві 1875 року на місці старої дерев’яної церкви Святих Козьми і Даміана, закладеної ще в ХVI ст. на кам’яному фундаменті, з такою ж дзвіницею. На схилі підвищення біля храму знаходилося 16 курганів, зараз залишився тільки один.Святиню будували на кошти прихожан з допомогою священика Філарета Ковальського. Церква мала приписні села – Городище і Цеперів та налічувала 670 прихожан, храм діяв постійно. За переказами ікони, що зберігаються у Свято-Успенській церкві Баєва – чудотворні, а сам храм не раз дивним чином рятував село у воєнні роки.