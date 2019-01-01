«Дробимо як горішки»: ковельські лікарі видалили величезний камінь з нирки
Сьогодні, 17:12
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні медики видалили пацієнту величезний камінь з нирки.
«Дробимо камені як горішки!» – йдеться у дописі медиків.
Зазначили, що «найцікавішим» випадком було видалення великого кораловидного конкременту (каменя, – ред.). Він займав всю ниркову миску і нижню чашку.
Команда урологів успішно провела черезшкірне дроблення та видалила камінь повністю.
«Бережіть свої нирочки», – радять медики.
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«Дробимо камені як горішки!» – йдеться у дописі медиків.
Зазначили, що «найцікавішим» випадком було видалення великого кораловидного конкременту (каменя, – ред.). Він займав всю ниркову миску і нижню чашку.
Команда урологів успішно провела черезшкірне дроблення та видалила камінь повністю.
«Бережіть свої нирочки», – радять медики.
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