«Дробимо як горішки»: ковельські лікарі видалили величезний камінь з нирки





«Дробимо камені як горішки!» – йдеться у дописі медиків.



Зазначили, що «найцікавішим» випадком було видалення великого кораловидного конкременту (каменя, – ред.). Він займав всю ниркову миску і нижню чашку.



Команда урологів успішно провела черезшкірне дроблення та видалила камінь повністю.



«Бережіть свої нирочки», – радять медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні медики видалили пацієнту величезний камінь з нирки.«Дробимо камені як горішки!» – йдеться у дописі медиків.Зазначили, що «найцікавішим» випадком було видалення великого кораловидного конкременту (каменя, – ред.). Він займав всю ниркову миску і нижню чашку.Команда урологів успішно провела черезшкірне дроблення та видалила камінь повністю.«Бережіть свої нирочки», – радять медики.

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