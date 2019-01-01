На території двох волинських районів побудують вітрові електростанції

На Волині планують будівництво вітрових електростанцій загальною встановленою потужністю 150 МВт і ліній електропередач 110 кВ.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.Зазначають, що вітроенергетичний комплекс побудуть на території Іваничівського і Володимир-Волинського районів, які здійснюватимуть генерацію електроенергії за рахунок відновлюваного джерела енергії - енергії вітру.Окрім цього, у планах також будівництво супутніх об’єктів електроенергетичної інфраструктури (високовольтні підстанції, розподільчі пункти, кабельні лінії електропередачі) для збору і передачі в мережу виробленої на ВЕС електроенергії.Відповідно до вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля управлінням екології 08 серпня 2019 року оприлюднили оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД планованої діяльності ТзОВ «ВІНД ПАВЕР ДЖІ АЙ ВОЛИНЬ» щодо вказаного будівництва.Варто зазначити, що основною метою будівництва ВЕС є генерація електроенергії за рахунок енергії вітру та передача її до Єдиної енергомережі України.Будівництво ВЕС забезпечить:- значний внесок в розвиток вітроенергетики в Волинській області і Україні загалом, що відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2035 року- поліпшення енергетичного балансу області та зменшення значних технологічних втрат в процесі транспортування енергії з ТЕС, за рахунок створення генеруючої потужності на території Волинської області,- зменшення тиску на довкілля щодо викидів шкідливих парникових газів шляхом диверсифікації виробництва екологічно чистої енергії із застосуванням ресурсозберігаючих технологій;- поліпшення якості та надійності енергопостачання районів та області, що відповідає національній енергетичній безпеці загалом;- покращення інфраструктури, зокрема будівництвом нових і реконструкцією старих доріг;- сприяння створенню нових робочих місць, зокрема на період будівництва об’єктів ВЕС;- сприяння розвитку соціальної і промислової інфраструктури районів і області;- наповнення бюджетів шляхом оплати орендної плати місцевих бюджетам і власникам земельних ділянок, виплати відповідних податків до бюджетів різних рівнів тощо;Нагадаємо, що уряд України затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 01.10.2014 р. № 902-р), яким передбачене збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії, у структурі загального кінцевого енергоспоживання України у 2020 році до рівня не менш як 11 відсотків.Окрім того, вітроенергетичний комплекс відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону. Будівництво вітроелектростанції нового типу не тільки поліпшить ситуацію з енергопостачанням, а й створить нові робочі місця. Основним завданням проекту є встановлення нових потужностей (вітрових установок) для виробництва електроенергії, яке не завдає шкоди навколишньому середовищу, що зробить можливим стабільне зростання енергетичної індустрії, промислового туризму, а також інших галузей.До слова, 27 серпня відбулися громадські слухання за процедурою оцінки впливу на довкілля, відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо планованої діяльності ТзОВ «ВІНД ПАВЕР ДЖІ АЙ ВОЛИНЬ». Слухання пройшли у приміщеннях Зарічанської та Зимнівської сільських рад, а також Іваничівської селищної ради.У слуханнях взяли участь працівники відділу ОВД управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, представники місцевої влади, представники замовника та розробника звіту з ОВД, експерти та фахівці у даній галузі та громадськість в кількості 14, 13 та 28 чоловік відповідно.Під час слухань присутнім надали детальну інформацію щодо планованої діяльності та її ймовірний вплив на довкілля. Натомість, громадськість не заперечувала щодо здійснення даної планованої діяльності, а відтак слухання загалом пройшли успішно.