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Стало відомо про рівень радіації після пожежі на Львівщині

Стало відомо про рівень радіації після пожежі на Львівщині
Фахівці зробили заміри, аби визначити концентрацію шкідливих речовин у повітрі на Львівщині після пожежі на хімічному підприємстві.

Пожежа сталася у виробничому приміщенні хімічного підприємства на вулиці Лесі Українки, 53 у селі Чишки, Пустомитівського району, - повідомляє Гал-інфо.

Фахівцями Групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС України у Львівській області було здійснено 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Нагадаємо, що 30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району.

Додамо, медики говорять про двох потерпілих внаслідок пожежі на Львівщині.

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Теги: Львівщина, аварія
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