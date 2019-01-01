Стало відомо про рівень радіації після пожежі на Львівщині
Сьогодні, 22:56
Фахівці зробили заміри, аби визначити концентрацію шкідливих речовин у повітрі на Львівщині після пожежі на хімічному підприємстві.
Пожежа сталася у виробничому приміщенні хімічного підприємства на вулиці Лесі Українки, 53 у селі Чишки, Пустомитівського району, - повідомляє Гал-інфо.
Фахівцями Групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС України у Львівській області було здійснено 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.
Нагадаємо, що 30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району.
Додамо, медики говорять про двох потерпілих внаслідок пожежі на Львівщині.
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Пожежа сталася у виробничому приміщенні хімічного підприємства на вулиці Лесі Українки, 53 у селі Чишки, Пустомитівського району, - повідомляє Гал-інфо.
Фахівцями Групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС України у Львівській області було здійснено 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.
Нагадаємо, що 30 серпня о 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 у с. Чишки, Пустомитівського району.
Додамо, медики говорять про двох потерпілих внаслідок пожежі на Львівщині.
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