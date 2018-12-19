1 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:10
Сьогодні, 1 вересня, віряни вшановують пам'ять святого Андрій Таврійського, а також відзначають День знань.
Про це інформує радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Андрія Стратулата Таврійського. Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам. Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Микола, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.
До цього дня овес встигає.
Якщо дме полуденний вітер, то овес піде наспіх, подув вітер з теплих морів – на овес, який довго росте.
Якщо місяць рогами вгору, то в найближчі дні буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.
Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
Туман з ранку – зима сніжною буде.
Якщо з ліщини листя почало опадати, то саме час буряк викопувати.
Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжих буряків і тоді все пройде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам добробут та радість. Якщо сновидіння, приснилося вдень 1 вересня, до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.
У цей день не можна ображатися на інших – не беріть близько до серця й пробачте кривдникам їхні кпини на вашу адресу.
Також сьогодні не варто пропускати відвідини церкви, якщо ви віруєте.
Наші пращури у цей день подумки оглядали прожитий рік, думали над помилками, які вони за цей час зробили, просили вибачення у тих, кого образили. Після цього будували плани на прийдешній рік, молилися Богу і просили допомоги.
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Про це інформує радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Андрія Стратулата Таврійського. Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам. Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Микола, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.
До цього дня овес встигає.
Якщо дме полуденний вітер, то овес піде наспіх, подув вітер з теплих морів – на овес, який довго росте.
Якщо місяць рогами вгору, то в найближчі дні буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.
Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
Туман з ранку – зима сніжною буде.
Якщо з ліщини листя почало опадати, то саме час буряк викопувати.
Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжих буряків і тоді все пройде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам добробут та радість. Якщо сновидіння, приснилося вдень 1 вересня, до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.
У цей день не можна ображатися на інших – не беріть близько до серця й пробачте кривдникам їхні кпини на вашу адресу.
Також сьогодні не варто пропускати відвідини церкви, якщо ви віруєте.
Наші пращури у цей день подумки оглядали прожитий рік, думали над помилками, які вони за цей час зробили, просили вибачення у тих, кого образили. Після цього будували плани на прийдешній рік, молилися Богу і просили допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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