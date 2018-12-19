1 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





Про це інформує



ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Андрія Стратулата Таврійського. Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам. Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У неділю, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Микола, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.

До цього дня овес встигає.

Якщо дме полуденний вітер, то овес піде наспіх, подув вітер з теплих морів – на овес, який довго росте.

Якщо місяць рогами вгору, то в найближчі дні буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Туман з ранку – зима сніжною буде.

Якщо з ліщини листя почало опадати, то саме час буряк викопувати.

Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжих буряків і тоді все пройде.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам добробут та радість. Якщо сновидіння, приснилося вдень ​​1 вересня, до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.



У цей день не можна ображатися на інших – не беріть близько до серця й пробачте кривдникам їхні кпини на вашу адресу.

Також сьогодні не варто пропускати відвідини церкви, якщо ви віруєте.



Наші пращури у цей день подумки оглядали прожитий рік, думали над помилками, які вони за цей час зробили, просили вибачення у тих, кого образили. Після цього будували плани на прийдешній рік, молилися Богу і просили допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 вересня, віряни вшановують пам'ять святого Андрій Таврійського, а також відзначають День знань.Про це інформує радіо Максимум ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТОЗа церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Андрія Стратулата Таврійського. Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам. Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ неділю, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Микола, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇПівденний вітер – до хорошого урожаю вівса.До цього дня овес встигає.Якщо дме полуденний вітер, то овес піде наспіх, подув вітер з теплих морів – на овес, який довго росте.Якщо місяць рогами вгору, то в найближчі дні буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.Туман з ранку – зима сніжною буде.Якщо з ліщини листя почало опадати, то саме час буряк викопувати.Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжих буряків і тоді все пройде.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІСон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам добробут та радість. Якщо сновидіння, приснилося вдень ​​1 вересня, до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.У цей день не можна ображатися на інших – не беріть близько до серця й пробачте кривдникам їхні кпини на вашу адресу.Також сьогодні не варто пропускати відвідини церкви, якщо ви віруєте.Наші пращури у цей день подумки оглядали прожитий рік, думали над помилками, які вони за цей час зробили, просили вибачення у тих, кого образили. Після цього будували плани на прийдешній рік, молилися Богу і просили допомоги.

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