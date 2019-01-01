Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 2 вересня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Температура повітря вдень підвищиться до 30-ти градусів тепла, ввечері стовпчик термометра опуститься до 23 теплих градусів.
2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.
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Температура повітря вдень підвищиться до 30-ти градусів тепла, ввечері стовпчик термометра опуститься до 23 теплих градусів.
2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.
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