вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 2 вересня

Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 2 вересня
У Луцьку погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Температура повітря вдень підвищиться до 30-ти градусів тепла, ввечері стовпчик термометра опуститься до 23 теплих градусів.

2 вересня відзначається день пророка Самуїла. Починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву - городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме - осінь буде затяжною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 2 вересня
Сьогодні, 19:00
Службовий роман: волинянка вийшла заміж у військовій формі та з букетом соняшників
Сьогодні, 18:16
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:51
Брязкіт обладунків і давнє вбрання: у замку Любарта – середньовічні бої. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:20
Розповіли, у які дні можна та заборонено вінчатися
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня
03 серпень, 19:00
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
06 липень, 19:00
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 24 червня Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 24 червня
23 червень, 19:00
Якою буде погода у Луцьку 3-го червня Якою буде погода у Луцьку 3-го червня
02 червень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 2 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Службовий роман: волинянка вийшла заміж у військовій формі та з букетом соняшників
Сьогодні, 18:16
 0
Як відпочивали лучани 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:51
 0
Брязкіт обладунків і давнє вбрання: у замку Любарта – середньовічні бої. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:20
 0
Розповіли, у які дні можна та заборонено вінчатися
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿