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У волинській школі замість дітей на перший дзвоник пішли батьки. ВІДЕО

У волинській школі замість дітей на перший дзвоник пішли батьки. ВІДЕО
У селі Стобихівка Камінь-Каширського району 264 дитини не пішли вчитися до школи.

Про це повідомляє UA:Волинь.

Так під час батьківських зборів вирішили батьки учнів, - розповів Сергій Сухацький, голова батьківського комітету школи.

Він зазначив, що діти не вчитимуться доти, поки в селі не почнуть будувати нову школу.

Нагадаємо, минулого року через ту ж причину діти не відвідували заняття майже два місяці.

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Теги: Стобихівка, школа, Волинь
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