У волинській школі замість дітей на перший дзвоник пішли батьки. ВІДЕО

У селі Стобихівка Камінь-Каширського району 264 дитини не пішли вчитися до школи.Про це повідомляє UA:Волинь.Так під час батьківських зборів вирішили батьки учнів, - розповів, голова батьківського комітету школи.Він зазначив, що діти не вчитимуться доти, поки в селі не почнуть будувати нову школу.Нагадаємо, минулого року через ту ж причину діти не відвідували заняття майже два місяці.