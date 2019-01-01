У волинській школі замість дітей на перший дзвоник пішли батьки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:22
У селі Стобихівка Камінь-Каширського району 264 дитини не пішли вчитися до школи.
Про це повідомляє UA:Волинь.
Так під час батьківських зборів вирішили батьки учнів, - розповів Сергій Сухацький, голова батьківського комітету школи.
Він зазначив, що діти не вчитимуться доти, поки в селі не почнуть будувати нову школу.
Нагадаємо, минулого року через ту ж причину діти не відвідували заняття майже два місяці.
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Про це повідомляє UA:Волинь.
Так під час батьківських зборів вирішили батьки учнів, - розповів Сергій Сухацький, голова батьківського комітету школи.
Він зазначив, що діти не вчитимуться доти, поки в селі не почнуть будувати нову школу.
Нагадаємо, минулого року через ту ж причину діти не відвідували заняття майже два місяці.
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