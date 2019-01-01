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У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України

У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України
У Польщі загинув 25-річний волинянин Михайло Шуляр.

Знайомі та друзі просять допомогти з перевезенням тіла в Україну, – передає Район.Стара Вижівка.

Молодик був родом із Старовижівського району.

«У Тамари Іванівни Шуляр (Осіїк) сталося непоправне горе – загинув син. Молодий, завжди усміхнений і дуже життєрадісний юнак.

Давайте спробуємо разом підтримати маму і родину», – зазначають у повідомленні.

Номер карти мами – 5168 7573 5542 5630.

У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України

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Теги: допомога, Волинь, збір коштів
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