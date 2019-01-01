У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України

Михайло Шуляр.



Знайомі та друзі просять допомогти з перевезенням тіла в Україну, – передає



Молодик був родом із Старовижівського району.



«У Тамари Іванівни Шуляр (Осіїк) сталося непоправне горе – загинув син. Молодий, завжди усміхнений і дуже життєрадісний юнак.



Давайте спробуємо разом підтримати маму і родину», – зазначають у повідомленні.



Номер карти мами – 5168 7573 5542 5630.





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