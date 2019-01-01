У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України
Сьогодні, 11:33
У Польщі загинув 25-річний волинянин Михайло Шуляр.
Знайомі та друзі просять допомогти з перевезенням тіла в Україну, – передає Район.Стара Вижівка.
Молодик був родом із Старовижівського району.
«У Тамари Іванівни Шуляр (Осіїк) сталося непоправне горе – загинув син. Молодий, завжди усміхнений і дуже життєрадісний юнак.
Давайте спробуємо разом підтримати маму і родину», – зазначають у повідомленні.
Номер карти мами – 5168 7573 5542 5630.
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Знайомі та друзі просять допомогти з перевезенням тіла в Україну, – передає Район.Стара Вижівка.
Молодик був родом із Старовижівського району.
«У Тамари Іванівни Шуляр (Осіїк) сталося непоправне горе – загинув син. Молодий, завжди усміхнений і дуже життєрадісний юнак.
Давайте спробуємо разом підтримати маму і родину», – зазначають у повідомленні.
Номер карти мами – 5168 7573 5542 5630.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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