Першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО





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На свято завітали заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади, духовенство, батьки та друзі першокурсників.



Цього року дружна студентська родина педколеджу поповнилася новими членами. Їх зустрічали хлібом-сіллю на вишиваних рушниках на щастя і добру долю. Майбутні педагоги з різних куточків України знову прилинули у свою альма-матер, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста.



Директор педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України Петро Бойчук у вітальному слові акцентував, що це свято найурочистіше для першокурсників. Вітаючи молоде поповнення, зазначив, що вони зробили правильний вибір, адже Луцький педагогічний коледж має славні традиції, належну матеріальну базу, хороший творчий та науковий потенціал.



З новою важливою сторінкою життя привітала студентів заступник міського голови Ірина Чебелюк. Вона зазначила, що прийшла на свято з особливим трепетом у серці, адже й сама була студенткою цього закладу.



«Я бажаю вам насолодитися студентськими роками та почерпнути максимум знань, вмінь та навичок, які передадуть вам викладачі. Бажаю, щоб всі ваші мрії, задуми та плани, які ви поставили перед собою, здійснились. Багато вам здоров’я, натхнення та невичерпної енергії», - сказала вона.



З напутніми словами до першокурсників звернулися інші гості, а капелан Луцького педагогічного коледжу отець Віктор благословив їх на успіхи у новому навчальному році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому замку відбулася посвята у студенти першокурсників Луцького педагогічного коледжу.Про це йдеться на сайті Луцькради. На свято завітали заступник міського голови, представники обласної влади, духовенство, батьки та друзі першокурсників.Цього року дружна студентська родина педколеджу поповнилася новими членами. Їх зустрічали хлібом-сіллю на вишиваних рушниках на щастя і добру долю. Майбутні педагоги з різних куточків України знову прилинули у свою альма-матер, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра чи молодшого спеціаліста.Директор педагогічного коледжу, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти Україниу вітальному слові акцентував, що це свято найурочистіше для першокурсників. Вітаючи молоде поповнення, зазначив, що вони зробили правильний вибір, адже Луцький педагогічний коледж має славні традиції, належну матеріальну базу, хороший творчий та науковий потенціал.З новою важливою сторінкою життя привітала студентів заступник міського голови Ірина Чебелюк. Вона зазначила, що прийшла на свято з особливим трепетом у серці, адже й сама була студенткою цього закладу.«Я бажаю вам насолодитися студентськими роками та почерпнути максимум знань, вмінь та навичок, які передадуть вам викладачі. Бажаю, щоб всі ваші мрії, задуми та плани, які ви поставили перед собою, здійснились. Багато вам здоров’я, натхнення та невичерпної енергії», - сказала вона.З напутніми словами до першокурсників звернулися інші гості, а капелан Луцького педагогічного коледжу отець Віктор благословив їх на успіхи у новому навчальному році.

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