Міцно спав: у Луцьку патрульні врятували чоловіка з задимленої квартири. ВІДЕО

У Луцьку на проспекті Грушевського врятували чоловіка із задимленої квартири.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Інцидент трапився 1 вересня.«На місці події відчули їдкий запах диму, ми стукали в двері і дзвонили у дзвінок, однак реакції не було. Тим часом, сусідка повідомила, що всередині точно знаходиться чоловік, бо бачила його, а оскільки зловживає алкоголем, може заснути і не чути стуку», - розповідає про подію інспекторОскільки існувала пряма загроза життю людини, патрульні силою відчинили двері і пробрались всередину. Осередок диму виявили біля газової плити. Поліцейські локалізували надходження диму, перекрили газову трубу, відчинили вікна.Господаря помешкання, який міцно спав, розбудили та повідомили про небезпеку. Той мав ознаки сп’яніння. Опам’ятавшись, він подякував патрульним. Від медичної допомоги відмовився.