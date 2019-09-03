У Ківерцях впродовж вересня будуть відключати світло на деяких вулицях
Сьогодні, 14:43
У місті Ківерці з 3 до 27 вересня будуть тимчасово відключати електропостачання.
Про це інформує Ківерцівська міська рада на своїй сторінці у facebook.
"З 03.09.2019 року по 27.09.2019 року з 8:30 по 17:00 будуть тимчасово припинюватись послуги з електропостачання споживачам у м. Ківерці по вул. Козацька, пров. Козацький, вул. Міцкевича, Медведєва, Воровського, Зелена, Європейська, Залізнична у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ківерцівська міська рада на своїй сторінці у facebook.
"З 03.09.2019 року по 27.09.2019 року з 8:30 по 17:00 будуть тимчасово припинюватись послуги з електропостачання споживачам у м. Ківерці по вул. Козацька, пров. Козацький, вул. Міцкевича, Медведєва, Воровського, Зелена, Європейська, Залізнична у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку організовують благодійний концерт заради порятунку молодого хлопця, який постраждав у аварії
Сьогодні, 15:11
Волинські медики лікують варикоз без розрізів
Сьогодні, 15:00
У Ківерцях впродовж вересня будуть відключати світло на деяких вулицях
Сьогодні, 14:43
Медіа