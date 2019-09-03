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У Ківерцях впродовж вересня будуть відключати світло на деяких вулицях

У Ківерцях впродовж вересня будуть відключати світло на деяких вулицях
У місті Ківерці з 3 до 27 вересня будуть тимчасово відключати електропостачання.

Про це інформує Ківерцівська міська рада на своїй сторінці у facebook.

"З 03.09.2019 року по 27.09.2019 року з 8:30 по 17:00 будуть тимчасово припинюватись послуги з електропостачання споживачам у м. Ківерці по вул. Козацька, пров. Козацький, вул. Міцкевича, Медведєва, Воровського, Зелена, Європейська, Залізнична у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт", - йдеться у повідомлені.

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Теги: світло, відключення
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