Гроза із сильним дощем та градом: на Волині вирувала негода. ВІДЕО





Негода вирувала сьогодні, 2 вересня, приблизно о 18 годині, -



Із відео видно, що падає сильний дощ у поєднанні з градом чималого розміру, а вітер добряче хилить дерева.



"Годину назад у с. Седлище.", - йдеться у дописі.



Зауважимо, що у цей же час у Луцьку було доволі спекотно, а небо над містом було безхмарним.



Головне фото - ілюстративне.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Седлище Любешівського району пронеслася гроза із зливою та градом.Негода вирувала сьогодні, 2 вересня, приблизно о 18 годині, - повідомила Любешівська газета "Нове життя" на сторінці у Facebook.Із відео видно, що падає сильний дощ у поєднанні з градом чималого розміру, а вітер добряче хилить дерева."Годину назад у с. Седлище.", - йдеться у дописі.Зауважимо, що у цей же час у Луцьку було доволі спекотно, а небо над містом було безхмарним.

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