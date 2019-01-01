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Гроза із сильним дощем та градом: на Волині вирувала негода. ВІДЕО

Гроза із сильним дощем та градом: на Волині вирувала негода. ВІДЕО
У селі Седлище Любешівського району пронеслася гроза із зливою та градом.

Негода вирувала сьогодні, 2 вересня, приблизно о 18 годині, - повідомила Любешівська газета "Нове життя" на сторінці у Facebook.

Із відео видно, що падає сильний дощ у поєднанні з градом чималого розміру, а вітер добряче хилить дерева.

"Годину назад у с. Седлище.", - йдеться у дописі.

Зауважимо, що у цей же час у Луцьку було доволі спекотно, а небо над містом було безхмарним.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: негода, град, гроза, Волинь
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