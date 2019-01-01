Гроза із сильним дощем та градом: на Волині вирувала негода. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
У селі Седлище Любешівського району пронеслася гроза із зливою та градом.
Негода вирувала сьогодні, 2 вересня, приблизно о 18 годині, - повідомила Любешівська газета "Нове життя" на сторінці у Facebook.
Із відео видно, що падає сильний дощ у поєднанні з градом чималого розміру, а вітер добряче хилить дерева.
"Годину назад у с. Седлище.", - йдеться у дописі.
Зауважимо, що у цей же час у Луцьку було доволі спекотно, а небо над містом було безхмарним.
Головне фото - ілюстративне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на початок осені
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Негода вирувала сьогодні, 2 вересня, приблизно о 18 годині, - повідомила Любешівська газета "Нове життя" на сторінці у Facebook.
Із відео видно, що падає сильний дощ у поєднанні з градом чималого розміру, а вітер добряче хилить дерева.
"Годину назад у с. Седлище.", - йдеться у дописі.
Зауважимо, що у цей же час у Луцьку було доволі спекотно, а небо над містом було безхмарним.
Головне фото - ілюстративне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на початок осені
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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