Зливи та шквальний вітер: на Західній Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:06
Сьогодні, 3 вересня, у західних областях України очікують грози, град та шквальний вітер.
Про це повідомляє ДСНС України.
"За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє ДСНС України.
"За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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