Зливи та шквальний вітер: на Західній Україні оголосили штормове попередження





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"За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 вересня, у західних областях України очікують грози, град та шквальний вітер.Про це повідомляє ДСНС України. "За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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