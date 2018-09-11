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Зливи та шквальний вітер: на Західній Україні оголосили штормове попередження

Зливи та шквальний вітер: на Західній Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 3 вересня, у західних областях України очікують грози, град та шквальний вітер.

Про це повідомляє ДСНС України.

"За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Теги: злива, погода, західні області України
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