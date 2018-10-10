Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч за неіснуючий фотоапарат





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Зазначили, що чоловік перерахував 10 тисяч гривень за дизельне пальне особі, яка зателефонувала та представилася менеджером заправки. Після того, як потерпілий вніс через термінал кошти на рахунок особі, яка обіцяла продати пальне, вона перестала виходити на зв’язок.



Мешканка Нововолинська знайшла на сайті «OLX» оголошення про продаж фотоапарата. Здійснила оплату в розмірі 10 тисяч гривень, однак товар не отримала.



На сайті «moto-shop.net.ua» жінка хотіла придбати квадроцикл «Yacota Cabo 200». Як часткову оплату переказала суму в розмірі 3 500 гривень. Продавець повідомив, що товар прямує поштою у Нововолинськ та перестав виходити на з’язок.



По всім випадкам шахрайства потерпілі звернулися в поліцію. Тривають слідчі дії.

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