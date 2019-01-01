Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 вересня





Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º, - інформує



У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º, - інформує Волинський обласний гідрометцентр. У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º.

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