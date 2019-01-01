вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º, - інформує Волинський обласний гідрометцентр.

У Луцьку - хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º. Температура вночі 8-10º, вдень 19-21º.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область, завтра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
У ТРЦ «ПортCity» – знижка 40% на розваги*
Сьогодні, 19:53
Вивезли бордюр у невідомому напрямі: на одній із луцьких вулиць просять відновити тротуар
Сьогодні, 19:49
Екопарковка та лавки-зиґзаґи: у центрі Луцька облаштовують сучасний сквер*
Сьогодні, 19:31
Мріє, щоб ДНК-експертиза була помилковою і тато повернувся: у сина загиблого Героя – день народження
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 серпня
22 серпень, 20:06
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 серпня
20 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня
15 серпень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 серпня
02 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У ТРЦ «ПортCity» – знижка 40% на розваги*
Сьогодні, 19:53
 0
Вивезли бордюр у невідомому напрямі: на одній із луцьких вулиць просять відновити тротуар
Сьогодні, 19:49
 0
Екопарковка та лавки-зиґзаґи: у центрі Луцька облаштовують сучасний сквер*
Сьогодні, 19:31
 0
Мріє, щоб ДНК-експертиза була помилковою і тато повернувся: у сина загиблого Героя – день народження
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿