Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО





Про злочин стало відомо з повідомлення сусідів, які 3 вересня зателефонували до поліції. Про це йдеться на



За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії.



На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні.



Наразі слідчими Солонянського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські звільнили 36-річного чоловіка, якого тримала на ланцюзі власна мати.Про злочин стало відомо з повідомлення сусідів, які 3 вересня зателефонували до поліції. Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбук.За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії.На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні.Наразі слідчими Солонянського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

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