Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО
Сьогодні, 04:11
Поліцейські звільнили 36-річного чоловіка, якого тримала на ланцюзі власна мати.
Про злочин стало відомо з повідомлення сусідів, які 3 вересня зателефонували до поліції. Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбук.
За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії.
На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні.
Наразі слідчими Солонянського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про злочин стало відомо з повідомлення сусідів, які 3 вересня зателефонували до поліції. Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбук.
За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії.
На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні.
Наразі слідчими Солонянського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО
Сьогодні, 04:11
Волинян запрошують долучитися до здачі крові
Сьогодні, 03:37
У Луцьку до зими планують утеплити педколедж
Сьогодні, 02:48
Медіа