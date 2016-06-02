вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО

Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО
Поліцейські звільнили 36-річного чоловіка, якого тримала на ланцюзі власна мати.

Про злочин стало відомо з повідомлення сусідів, які 3 вересня зателефонували до поліції. Про це йдеться на сторінці відомства у фейсбук.

За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні.

Наразі слідчими Солонянського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, ланцюг, мати, інвалід, пенсія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО
Сьогодні, 04:11
Волинян запрошують долучитися до здачі крові
Сьогодні, 03:37
У Луцьку до зими планують утеплити педколедж
Сьогодні, 02:48
В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші
Сьогодні, 01:34
Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
У Луцьку відшукали матір дитини, знайденої в Центральному парку У Луцьку відшукали матір дитини, знайденої в Центральному парку
02 червень, 2016, 16:53
У Луцьку мати обікрала сина У Луцьку мати обікрала сина
11 квітень, 2016, 15:59
П'яна мати заснула на вулиці з немовлям П'яна мати заснула на вулиці з немовлям
14 березень, 2016, 11:39
У Луцьку патрульні допомогли інваліду знайти тимчасовий притулок. ФОТО У Луцьку патрульні допомогли інваліду знайти тимчасовий притулок. ФОТО
25 січень, 2016, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матір посадила на ланцюг дорослого сина заради пенсії. ФОТО
Сьогодні, 04:11
 0
Волинян запрошують долучитися до здачі крові
Сьогодні, 03:37
 0
У Луцьку до зими планують утеплити педколедж
Сьогодні, 02:48
 0
В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші
Сьогодні, 01:34
 0
Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿