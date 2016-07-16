«Рости, борода, до пояса»: чого вартує бути ламберсексуалом у Луцьку

Борода – символ мужності, солідності та брутальності, який здобув шаленої популярності в останні декілька років. Навіть нещодавні висновки досліджень швейцарських вчених про те, що борода просто таки кишить бактеріями, не зменшили кількість бороданів, на вулицях Луцька – у тому числі. Підтвердження тому – все нові і нові барбершопи в місті.Тож, що спонукає чоловіків відрощувати бороду? Що робити, аби вона росла швидше? Та чи правда, що борода допомагає фліртувати? Відповіді на ці та інші запитання ми довідались від барбера «Gentlemen’s Club»та власниці салону для чоловіків «Red Barber»Власники бороди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що такий «живий» аксесуар має як свої переваги, так і недоліки. У певних ситуаціях борода може допомогти, а в інших – завдити незручностей. Але зовсім незначних і таких, що не затьмарять те, заради чого, власне, і відрощують бороду – стиль, брутальність, своєрідність.Бородані розповідають, що зазвичай їхні «бородаті» фото в Instagram «лайкають» більше, ніж ті, на яких вони ще або вже без бороди. Дівчата ж приділяють більше уваги, фліртують, бо, ймовірно, підсвідомо панянки асоціюють бороду з силою, надійністю та мужністю чоловіка.Серед недоліків, для прикладу, – потрапляння пінки з кавових напоїв на вуса, які зазвичай відрощують разом із бородою, а крихт від їжі – у бороду. У допомогу прийдуть спеціальні кавові чашки, а ще – соломинки. Поцілунки за наявності бороди – трохи «колючіші», але, якщо цілуєш з любов’ю, то і це – не біда.«Таким собі» нюансом для власників бороди є і те, що вона трохи «трясе гаманець». Барберрозповідає, що навіть густа від природи борода вимагає від її власника особливого догляду. Найперше – регулярних відвідин барбершопу, де майстер надасть бороді охайної форми та застосує професійні засоби. Домашній догляд майстер рекомендує теж супроводжувати засобами, які порекомендує саме ваш барбер у салоні. Це можуть бути різноманітні олії, віск для вкладання бороди тощо. Більше того, не радять мити бороду звичайним милом чи шампунем. Це може викликати подразнення та пересушити шкіру.Барберрозповідає, що свого часу також мав бороду, тож знає про неї все і як власник, і як майстер. За його словами, про бороду існує чимало міфів. Зокрема, про те, що влітку борода росте швидше. Цьому, переконує Андрій, немає будь-якого підтвердження.Барбер додає, що борода оберігає від холоду, частково зігріває і захищає від обвітрення шкіру. А ще – вона є своєрідним фільтром. Її можна порівняти із волосинками у носі, які затримують пил та інші шкідливі мікроорганізми.Спростовує Андрій Шевчик і міф про те, часте гоління сприяє швидкому росту волосся. Це – не більше, ніж міф, каже чоловік. І додає, що гоління не впливає ні на структуру, ні на швидкість росту волосся.Натомість те, що чоловікам з бородою легше фліртувати, запевняє Андрій, – таки не міф. «Багатьом чоловікам борода допомагає відчувати більшу впевненість у собі, тож у спілкуванні з прекрасною статтю вони будуть почуватися невимушено і легко. Впевненості додає і те, що відростивши бороду, чуєш у свою адресу вдвічі більше компліментів», – переконує барбер.Ціни у барбершопах, зокрема Луцька, різноманітні. Вони також залежать від кваліфікації майстра. Наприклад, у салоні «Gentlemen’s Club», де працює Андрій, стрижка бороди коштуватиме 150-200 гривень, послуга включає в себе розпарювання і підбривання. Хочете відчути себе королем? Тоді для вас королівське гоління за 250 гривень. Чоловіча стрижка + стрижка бороди обійдеться у 550 гривень, а стрижка машинкою + стрижка бороди – 400 гривень. Також тут пропонують й інші послуги: проста чоловіча стрижка – 350 гривень, стрижка машинкою (до 3 мм) + стрижка бороди – 250 грн, (від 3 мм) – 200 грн, також пропонують послугу камуфлювання сивини – 250 грн і чорну маску для догляду за обличчям за 100 гривень.А ось у барбершопі «Red Barber», власницею і барбером якого є Ольга, ціни такі: стрижка – 150-200 гривень, стрижка бороди – 60-150 грн.Але якщо ви обрали молодшого майстра, то стрижка коштуватиме 150 грн, а стрижка бороди – 50 гривень. Послуга камуфлювання обійдеться від 80 до 200 грн, брови – 50 гривень, манікюр для чоловіків – 150-200 грн. Якщо вам до вподоби гладке лице, у салоні пропонують послугу воскової депіляції на обличчі за 50-150 гривень. Якщо вам хочеться ніжності та справжнього жіночого погляду на ваш стиль, тоді вам у «Red Barber», адже особливістю цього барбершопу є те, що майстри – виключно красуні-жінки.Бородань з Луцька, відвідувач барбершопу «Gentlement's club»розповів, у скільки грошей йому обходиться борода.«Скажу так: за бородою набагато дешевше доглядати ніж за собакою чи котом», - жартує хлопець. Каже, його борода не вимагає особливих засобів догляду. Та все-таки деякі у його арсеналі є.«Грошей витрачаю в межах 500 гривень в місяць. Це стрижка і засоби для вкладання. Зазвичай підстригаю раз в місяць. Щоправда, потрібно часто розчісувати, для цього ношу спеціальний маленький гребінець для бороди. Щоб не пересихала і мала насичений вигляд, користуюсь спеціальними оліями і засобами для вкладання. Засобу для укладки, який коштує приблизно 300 гривень, вистачає на декілька місяців. Друге – це олія. Вона зволожує, насичує мікроелементами. Коштує приблизно 250 гривень, її вистачає на 2-3 місяці», - розповів Андрій.Натомість постійний клієнт барбершопу «Red Barber»запевняє, що обрав заклад через помірні ціни та чудове обслуговування, «фішкою» якого є саме жіночі руки.«Бороду намагаюся стригти хоча б двічі у місяць, але оскільки комплексно стрижу і голову, то виходить лише 500 грн у місяць. У порівнянні з попереднім барбершопом – економія суттєва, а якість – на рівні. І хоча класично вважають, що барбером може бути тільки чоловік, але приємніше, коли тебе стриже дівчина. А масаж голови під час миття – це взагалі бомба.Борода – це не просто тренд, це світогляд! Хочу велетенську бороду до пояса (), але дружина час від часу змушує мене зістригати її і всі мої старання не увінчуються успіхом», –каже чоловік.Текст –