«Тепла підлога», німецькі котли та напівсуха стяжка: що знаходиться всередині квартир ЖК «Супернова»*





Сьогодні, коли в Україні панує капіталізм, усе перевернулося з ніг на голову. Деякі забудовники в погоні за дешевизною здають будівлі з «кривими» непоштукатуреними стінами, без «теплої підлоги», з дешевими котлами і неякісними вхідними дверима. Що це означає для власників такого житла? Перш за все, це суттєво відддаляє їх в часі від дня заселення в омріяну та жадану квартиру. Адже їм доведеться власними силами завершувати внутрішні роботи і лише тоді починати облаштовувати своє житло.



Крім того, це, очевидно, додаткові фінансові витрати. Та й доведеться добряче похвилюватися і понервуватися, доки діло дійде кінця.



Саме тому відповідальні забудовники, які дбають про своїх клієнтів, передають в їхні руки квартири з так званою «чорновою обробкою». Про її переваги та з яких елементів вона складається Адріаном Веремком.



Нагадаємо, «Супернова» — масштабний проект Будівельної компанії «Інвестор», який розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Тут височітимуть вісім будинків на ділянці площею 5,6 га. Нині звели 5 будинків та почали будівництво шостого. Завдяки великій території комплекс не буде гамірним і надміру багатолюдним: показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар.



Чорнова обробка вигідна тим, що власники такої квартири зможуть самостійно привести її в презентабельний вигляд — з урахуванням своїх смаків та уподобань. Тим більше, сьогодні вибір побутової техніки та матеріалів для ремонту — необмежений, — пояснює фахівець.



Водночас він наголошує, що ключові елементи чорнової обробки — це якісні матеріали та професійні працівники. І кожен відповідальний забудовник, яким безумовно є і Будівельна компанія «Інвестор», гарантує своїм клієнтам реалізацію цих елементів.



З чого ж починаються внутрішні роботи в будинках розкажемо на прикладі ЖК «Супернова».



За словами Адріана Веремка, першим ділом роблять проводку і розводку електрики по квартирах і коридорах. Встановлюють щитові, лічильники тощо.



Після проведення цих робіт починають штукатурку стін. Для цього використовують гіпсову штукарку німецької компанії KNAUF МР 75. Стіни шліфують, аби максимально полегшити ремонт майбутнім жителям «Супернової».



Наступний етап — сантехнічні роботи. Він складається з формування стояка для водовідведення з його наступною розводкою по квартирах, паралельно монтують систему водопостачання. Для цих робіт використовують пластикові трубки, які утеплюють на випадок серйозних холодів.



Водночас відбувається встановлення радіаторів та котлів опалення. У «Суперновій» за тепло в квартирах «відповідають» обладнання світових брендів – котли BOSCH і радіатори Kermi. За словами експертів, це дійсно



Щодо котлів, то в житловому комплексі встановлюють двоконтурні газові BOSCH — на опалення і обігрів води. Особливістю котлів BOSCH є те, що вони забезпечують максимальну енергоефективність та екологічність експлуатації.



Ще один важливий компонент — «тепла підлога». У «Суперновій» її монтують на кухні та у ванній кімнаті.



Наступний етап робіт у квартирі — напівсуха стяжка на підлозі. Суміш виготовляє спеціальний змішувач з традиційних компонентів — піску, води та цементу. В приміщеннях, де змонтована «тепла підлога», використовують пластифікатор, аби вберегти покриття підлоги від перегрівання. Важливо, що будівельники «Супернової» шліфують підлогу, що суттєво економить час, гроші та нерви власників нової квартири.



А фінальний «дзвінок» — встановлення вхідних дверей. Після цього будівельники продовжують роботу на коридорах, де оздоблюють під'їзди та сходові клітки — штукатурять, фарбують, де необхідно кладуть плитку. Але це вже інша історія.



Анатолій Котлюк



Фото Павла Березюка





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У радянські часи в друзів мого тата була мрія — отримати від держави квартиру з «повним фаршем». Щоб не вбивати час в пошуках дефіцитної сантехніки, не збивати ноги в пошуках майстрів, які покладуть паркет, не думати про побілку стін. На жаль, про якість, а значить довговічність робіт, техніки майже ніхто не задумувався.Сьогодні, коли в Україні панує капіталізм, усе перевернулося з ніг на голову. Деякі забудовники в погоні за дешевизною здають будівлі з «кривими» непоштукатуреними стінами, без «теплої підлоги», з дешевими котлами і неякісними вхідними дверима. Що це означає для власників такого житла? Перш за все, це суттєво відддаляє їх в часі від дня заселення в омріяну та жадану квартиру. Адже їм доведеться власними силами завершувати внутрішні роботи і лише тоді починати облаштовувати своє житло.Крім того, це, очевидно, додаткові фінансові витрати. Та й доведеться добряче похвилюватися і понервуватися, доки діло дійде кінця.Саме тому відповідальні забудовники, які дбають про своїх клієнтів, передають в їхні руки квартири з так званою «чорновою обробкою». Про її переваги та з яких елементів вона складається «Район.Луцьк» поспілкувався з виконробом ЖК «Супернова» Нагадаємо, «Супернова» — масштабний проект Будівельної компанії «Інвестор», який розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Тут височітимуть вісім будинків на ділянці площею 5,6 га. Нині звели 5 будинків та почали будівництво шостого. Завдяки великій території комплекс не буде гамірним і надміру багатолюдним: показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар.Чорнова обробка вигідна тим, що власники такої квартири зможуть самостійно привести її в презентабельний вигляд — з урахуванням своїх смаків та уподобань. Тим більше, сьогодні вибір побутової техніки та матеріалів для ремонту — необмежений, — пояснює фахівець.Водночас він наголошує, що ключові елементи чорнової обробки — це якісні матеріали та професійні працівники. І кожен відповідальний забудовник, яким безумовно є і Будівельна компанія «Інвестор», гарантує своїм клієнтам реалізацію цих елементів.З чого ж починаються внутрішні роботи в будинках розкажемо на прикладі ЖК «Супернова».За словами Адріана Веремка, першим ділом роблять проводку і розводку електрики по квартирах і коридорах. Встановлюють щитові, лічильники тощо.Після проведення цих робіт починають штукатурку стін. Для цього використовують гіпсову штукарку німецької компанії KNAUF МР 75. Стіни шліфують, аби максимально полегшити ремонт майбутнім жителям «Супернової».Наступний етап — сантехнічні роботи. Він складається з формування стояка для водовідведення з його наступною розводкою по квартирах, паралельно монтують систему водопостачання. Для цих робіт використовують пластикові трубки, які утеплюють на випадок серйозних холодів.Водночас відбувається встановлення радіаторів та котлів опалення. У «Суперновій» за тепло в квартирах «відповідають» обладнання світових брендів – котли BOSCH і радіатори Kermi. За словами експертів, це дійсно якісна німецька техніка . Перевага встановлених радіаторів — розмір. Вони невеликі та компактні, але від цього їхні «обігрівальні» функції не зменшуються.Щодо котлів, то в житловому комплексі встановлюють двоконтурні газові BOSCH — на опалення і обігрів води. Особливістю котлів BOSCH є те, що вони забезпечують максимальну енергоефективність та екологічність експлуатації.Ще один важливий компонент — «тепла підлога». У «Суперновій» її монтують на кухні та у ванній кімнаті.Наступний етап робіт у квартирі — напівсуха стяжка на підлозі. Суміш виготовляє спеціальний змішувач з традиційних компонентів — піску, води та цементу. В приміщеннях, де змонтована «тепла підлога», використовують пластифікатор, аби вберегти покриття підлоги від перегрівання. Важливо, що будівельники «Супернової» шліфують підлогу, що суттєво економить час, гроші та нерви власників нової квартири.А фінальний «дзвінок» — встановлення вхідних дверей. Після цього будівельники продовжують роботу на коридорах, де оздоблюють під'їзди та сходові клітки — штукатурять, фарбують, де необхідно кладуть плитку. Але це вже інша історія.

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