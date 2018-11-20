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Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами

Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами
Власник фірми «ПБС», яка ремонтує міст у Луцьку на вулиці Ковельській, перепросив перед лучанами та пообіцяв завершити всі роботи за два тижні.

Про це нардеп Олександр Шевченко повідомив у спільноті Теревені про Луцьк.

«Хочу ствердно сказати, що фірма ПБС в цьому випадку дійсно затягнула роботу та завдала великих незручностей лучанам та мешканцям Волині. Також завдала суттєвий негативний удар по власній репутації, яка вибудовувалася роками!» – йдеться у повідомленні власника фірми.

Олександр Шевченко зауважив, що відтепер роботи триватимуть лише вночі, з 21:00 до 07:00.

«В цей час частково буде відбуватись перекриття деяких смуг руху. Поза цим часом рух буде відбуватись по всіх полосах руху», – пише нардеп.

Він зазначив, що всі роботи завершать протяго 14 календарних днів.

«Перепрошую від себе особисто та від фірми ПБС за завдані незручності! ПБС буде старатись відновити Вашу довіру та втрачену репутацію в Ваших та влади міста очах!» – резюмував нардеп.

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Теги: міст, Луцьк, ремонт, Шевченко
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