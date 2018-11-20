Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами

Власник фірми «ПБС», яка ремонтує міст у Луцьку на вулиці Ковельській, перепросив перед лучанами та пообіцяв завершити всі роботи за два тижні.Про це нардепповідомив у спільноті Теревені про Луцьк.«Хочу ствердно сказати, що фірма ПБС в цьому випадку дійсно затягнула роботу та завдала великих незручностей лучанам та мешканцям Волині. Також завдала суттєвий негативний удар по власній репутації, яка вибудовувалася роками!» – йдеться у повідомленні власника фірми.Олександр Шевченко зауважив, що відтепер роботи триватимуть лише вночі, з 21:00 до 07:00.«В цей час частково буде відбуватись перекриття деяких смуг руху. Поза цим часом рух буде відбуватись по всіх полосах руху», – пише нардеп.Він зазначив, що всі роботи завершать протяго 14 календарних днів.«Перепрошую від себе особисто та від фірми ПБС за завдані незручності! ПБС буде старатись відновити Вашу довіру та втрачену репутацію в Ваших та влади міста очах!» – резюмував нардеп.