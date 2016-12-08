Фірма, яка невчасно постачала паливо для волинської «швидкої», заплатить майже 2 мільйона

Із фірми «Техойл НК», яка не поставила вчасно палива для КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», стягнуть майже 1,8 мільйона гривень.Підставою для пред’явлення позову у суд слугувало порушення товариством умов договору про закупівлю бензину та дизельного палива, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Так, фірма, яка згідно умов договору була зобов’язана постачати бензин та паливо, безпідставно відмовилась передавати оплачений товар комунальному підприємству «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Це ставило під загрозу отримання мешканцями області своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги.У позовних вимогах прокурор вимагав стягнути з товариства попередньо сплачену за товар грошову суму в розмірі 1 млн 462 тис грн, 225 тис. грн пені за порушення строків виконання зобов’язання та 102 тис. грн штрафу за прострочення виконання зобов’язання.За результатами судового розгляду справи рішенням суду позовні вимоги прокурора задовольнили.