Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО





Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.



Зазначили, що команда хірургів та анестезіологів провела лапароскопічну холецистектомію.



Камінь, який вилучили з організму пацієнта, досягав розмірів курячого яйця.



Медики зазначили, що операція пройшла успішно, пацієнт одужує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному медичному територіальному об'єднанні хірурги видалили з нирки пацієнта величезний жовчний конкремент.Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.Зазначили, що команда хірургів та анестезіологів провела лапароскопічну холецистектомію.Камінь, який вилучили з організму пацієнта, досягав розмірів курячого яйця.Медики зазначили, що операція пройшла успішно, пацієнт одужує.

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