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Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО

Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО
У Ковельському міськрайонному медичному територіальному об'єднанні хірурги видалили з нирки пацієнта величезний жовчний конкремент.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

Зазначили, що команда хірургів та анестезіологів провела лапароскопічну холецистектомію.

Камінь, який вилучили з організму пацієнта, досягав розмірів курячого яйця.

Медики зазначили, що операція пройшла успішно, пацієнт одужує.

Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО

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Теги: Волинь, МТМО, Ковель, медик, допомога
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