Волинські хірурги видалили величезний камінь з нирки пацієнта. ФОТО
Сьогодні, 14:03
У Ковельському міськрайонному медичному територіальному об'єднанні хірурги видалили з нирки пацієнта величезний жовчний конкремент.
Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.
Зазначили, що команда хірургів та анестезіологів провела лапароскопічну холецистектомію.
Камінь, який вилучили з організму пацієнта, досягав розмірів курячого яйця.
Медики зазначили, що операція пройшла успішно, пацієнт одужує.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.
Зазначили, що команда хірургів та анестезіологів провела лапароскопічну холецистектомію.
Камінь, який вилучили з організму пацієнта, досягав розмірів курячого яйця.
Медики зазначили, що операція пройшла успішно, пацієнт одужує.
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