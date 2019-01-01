Пляшкою по голові: молодий волинянин до смерті забив товариша
Сьогодні, 22:29
Радехівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 21-річного волинянина, який підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник напідпитку, через побутові суперечки зі своїм знайомим, з яким спільно розпивав спиртне, завдав чоловіку пляшкою по голові декілька ударів.
Непритомного наступного дня виявила сусідка, яка і повідомила медиків та правоохоронців.
Однак, отриманні ушкодження виявились несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні через кілька днів.
Фігуранту оголошено підозру та ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За вчинене підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник напідпитку, через побутові суперечки зі своїм знайомим, з яким спільно розпивав спиртне, завдав чоловіку пляшкою по голові декілька ударів.
Непритомного наступного дня виявила сусідка, яка і повідомила медиків та правоохоронців.
Однак, отриманні ушкодження виявились несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні через кілька днів.
Фігуранту оголошено підозру та ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
За вчинене підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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