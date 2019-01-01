Пляшкою по голові: молодий волинянин до смерті забив товариша





Про це повідомляє прес-служба



Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник напідпитку, через побутові суперечки зі своїм знайомим, з яким спільно розпивав спиртне, завдав чоловіку пляшкою по голові декілька ударів.



Непритомного наступного дня виявила сусідка, яка і повідомила медиків та правоохоронців.



Однак, отриманні ушкодження виявились несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні через кілька днів.



Фігуранту оголошено підозру та ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



За вчинене підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радехівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 21-річного волинянина, який підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник напідпитку, через побутові суперечки зі своїм знайомим, з яким спільно розпивав спиртне, завдав чоловіку пляшкою по голові декілька ударів.Непритомного наступного дня виявила сусідка, яка і повідомила медиків та правоохоронців.Однак, отриманні ушкодження виявились несумісними із життям, потерпілий помер у лікарні через кілька днів.Фігуранту оголошено підозру та ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.За вчинене підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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