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«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО

«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
Патрульні поліцейські разом з волонтерами з Волинської обласної бібліотеки для юнацтва та СНУ імені Лесі Українки влаштували акцію для пішоходів.

На проспектах Грушевського, Соборності, на Київському Майдані вони по обидва боки дороги правоохоронці контролювали, як переходять дорогу громадяни з плакатами із написами «Не будь лососем» та «Лайк». Про це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

«Рух окремих пішоходів вулицями міста нагадує хаотичну міграцію риби. Саме тому й виникла ідея написати на плакатах «Не будь лососем». Це і присоромлює людей, і запам’ятовується, і змушує задуматись, – пояснив інспектор Роман Ткачук: «Тим часом тим пішоходам, які правильно переходять дорогу, ми показували плакат з написом «Лайк», – додає правоохоронець.

Хто хотів порушити – тих спрямовували на пішохідні переходи, які розташовані буквально за 10-20 метрів. Також людям дарували світловідбивні браслети, виготовлені міськрадою.

«Приємно, що Дмитро, батько 4-річного сина, позитивно сприйняв акцію та розказав хлопцеві, як важливо переходити дорогу саме по «зебрі» і на світлофорі. Тим часом, 60-річна Жанна негативно відгукнулась про захід, мовляв, «краще б ловили справжніх злочинців», – розповідають волонтери про акцію.

Завершилась акція «Свідомий пішохід» на Театральному майдані: тут транслювали ролики про безпеку дорожнього руху, виготовляли флікери з дітьми, розповсюджували світловідбивні браслети серед громадян.

Студентки-волонтерки висловили здивування щодо окремих мешканців, розповідали, що найбільше порушують правила переходу через дорогу жінки літнього віку. Але й бувало, що нехтували особистою безпекою мами з маленькими дітьми та вагітні, що їх особливо вразило. Таким людям волонтери демонстрували плакат «Не будь лососем», а патрульні проводили профілактичну бесіду.

«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО
«Не будь лососем», – патрульні з активістами влаштували оригінальну акцію для неслухняних пішоходів. ФОТО


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Теги: Луцьк, поліція, лосось, лайк, пішоходи, акція
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