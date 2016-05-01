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Уже 200 волинян закупили газ на зиму за літньою ціною

Уже 200 волинян закупили газ на зиму за літньою ціною
Уже 200 волинян запаслися газом на всю зиму за літньою ціною на загальну суму біля 40 тисяч кубометрів, розповів Суспільному начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Волиньгаз» Юрій Петрук.

Лучанин Ігор Дмитрук прийшов до центру обслуговування клієнтів «Волиньгаз» за консультацією. Цікавится як купити газ на зиму за літньою ціною. Хоче придбати 1000 кубів.

Придбати газ за зниженою ціною можна до 25 тисяч кубометрів, розповів начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Волиньгаз» Юрій Петрук. Він розповідає, що акцією можуть скористатися усі категорії громадян.

«Пільговики і субсидіанти, будь-хто, хто має газові прилади, єдине в кого є газова плита, їм не цікава ця акція, там економія дуже маленька. Якщо взяти за транспортування по нинішнім цінам, то ціна кубу газу, якщо купити по цій акції і додати транспортування, що є зараз буде 7 гривень 4 копійки по Волинській області, зимою ціна 8 гривень 55 копійок. Фактично півтори гривні на одному кубометрі можна зекономити за опалювальний період».

Якщо споживач використає газу менше, ніж замовить, то кошти йому повернуть, каже Юрій Петрук і додає: в акційній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону.

Начальник відділу продажів Григорій Білий говорить, що ця акція допоможе полегшити роботу з боржниками. Каже: на підприємстві сподіваються, що таких цього року буде менше.

Купити газ дешевше можна до 25 вересня.


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Теги: газ, Волиньгаз, ціна, акція, куби, купівля
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