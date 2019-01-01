В Україні відзначають День танкіста – історія свята, цікаві факти
Сьогодні, 15:15
В Україні День танкіста відзначають щорічно у другу неділю вересня. У 2019 свято відзначають 8 вересня, - передає НВ.
День танкіста: історія свята
Свято з'явилося ще в 1946 році в СРСР. Тоді День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.
Закон про встановлення Дня танкістів України був підписаний в серпні 1997 року Указом Президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Великої Вітчизняної війни і з метою виховання воїнів-танкістів ВСУ на кращих традиціях попередніх поколінь.
День танкіста в Україні
В день свята традиційно проходять різні заходи, поздоровлення і концерти. У День танкістів причетні до свята часто отримують різні нагороди і премії.
На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ України. Вони можуть діяти в складі морських та повітряних десантів. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади.
На озброєнні знаходяться: танки - Т-64, Т-72, Т-80, Т-84; бронетранспортери - БТР-60, БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти - БМП-1, БМП-2 та інші види озброєння.
День танкіста: цікаві факти
1. Найменший у світі танк описаний в Книзі Рекордів Гіннеса. Він має ширину менше одного метра. Цей одномісний танк був створений компаній Howe and Howe Technologies і називається PAV1 Борсук. Він броньований і досить потужний, щоб виламувати двері, але при цьому такий маленький, що може поміститися в ліфті.
2. Перший в світі танк, схожий на сучасні БМ, побудували англійці в 1915 році. До кінця літа 1916-го кількість машин, готових до бою, доходило до півсотні.
3. У роки Другої Світової війни велася розробка літаючого танка, більш того - його вдалося створити. В ході випробувань танкопланер буксував літаком ТБ-3 і навіть зміг піднятися на висоту 40 метрів.
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День танкіста: історія свята
Свято з'явилося ще в 1946 році в СРСР. Тоді День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.
Закон про встановлення Дня танкістів України був підписаний в серпні 1997 року Указом Президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Великої Вітчизняної війни і з метою виховання воїнів-танкістів ВСУ на кращих традиціях попередніх поколінь.
День танкіста в Україні
В день свята традиційно проходять різні заходи, поздоровлення і концерти. У День танкістів причетні до свята часто отримують різні нагороди і премії.
На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ України. Вони можуть діяти в складі морських та повітряних десантів. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади.
На озброєнні знаходяться: танки - Т-64, Т-72, Т-80, Т-84; бронетранспортери - БТР-60, БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти - БМП-1, БМП-2 та інші види озброєння.
День танкіста: цікаві факти
1. Найменший у світі танк описаний в Книзі Рекордів Гіннеса. Він має ширину менше одного метра. Цей одномісний танк був створений компаній Howe and Howe Technologies і називається PAV1 Борсук. Він броньований і досить потужний, щоб виламувати двері, але при цьому такий маленький, що може поміститися в ліфті.
2. Перший в світі танк, схожий на сучасні БМ, побудували англійці в 1915 році. До кінця літа 1916-го кількість машин, готових до бою, доходило до півсотні.
3. У роки Другої Світової війни велася розробка літаючого танка, більш того - його вдалося створити. В ході випробувань танкопланер буксував літаком ТБ-3 і навіть зміг піднятися на висоту 40 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Сьогодні трагічна дата.75-роковини депортації українців зі своєї землі радянсько-польськими нелюдами комуняками.Ніколи не забуваймо це.Бо нащадки нам не простять.І не потрібно розваг...а схилити голови за істинних україців.Слава Україні і смерть ворогам!!!
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