В Україні відзначають День танкіста – історія свята, цікаві факти





День танкіста: історія свята



Свято з'явилося ще в 1946 році в СРСР. Тоді День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.



Закон про встановлення Дня танкістів України був підписаний в серпні 1997 року Указом Президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Великої Вітчизняної війни і з метою виховання воїнів-танкістів ВСУ на кращих традиціях попередніх поколінь.



День танкіста в Україні



В день свята традиційно проходять різні заходи, поздоровлення і концерти. У День танкістів причетні до свята часто отримують різні нагороди і премії.



На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ України. Вони можуть діяти в складі морських та повітряних десантів. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади.



На озброєнні знаходяться: танки - Т-64, Т-72, Т-80, Т-84; бронетранспортери - БТР-60, БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти - БМП-1, БМП-2 та інші види озброєння.



День танкіста: цікаві факти



1. Найменший у світі танк описаний в Книзі Рекордів Гіннеса. Він має ширину менше одного метра. Цей одномісний танк був створений компаній Howe and Howe Technologies і називається PAV1 Борсук. Він броньований і досить потужний, щоб виламувати двері, але при цьому такий маленький, що може поміститися в ліфті.



2. Перший в світі танк, схожий на сучасні БМ, побудували англійці в 1915 році. До кінця літа 1916-го кількість машин, готових до бою, доходило до півсотні.



3. У роки Другої Світової війни велася розробка літаючого танка, більш того - його вдалося створити. В ході випробувань танкопланер буксував літаком ТБ-3 і навіть зміг піднятися на висоту 40 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні День танкіста відзначають щорічно у другу неділю вересня. У 2019 свято відзначають 8 вересня, - передає НВ Свято з'явилося ще в 1946 році в СРСР. Тоді День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.Закон про встановлення Дня танкістів України був підписаний в серпні 1997 року Указом Президентана підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Великої Вітчизняної війни і з метою виховання воїнів-танкістів ВСУ на кращих традиціях попередніх поколінь.В день свята традиційно проходять різні заходи, поздоровлення і концерти. У День танкістів причетні до свята часто отримують різні нагороди і премії.На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ України. Вони можуть діяти в складі морських та повітряних десантів. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади.На озброєнні знаходяться: танки - Т-64, Т-72, Т-80, Т-84; бронетранспортери - БТР-60, БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти - БМП-1, БМП-2 та інші види озброєння.1. Найменший у світі танк описаний в Книзі Рекордів Гіннеса. Він має ширину менше одного метра. Цей одномісний танк був створений компаній Howe and Howe Technologies і називається PAV1 Борсук. Він броньований і досить потужний, щоб виламувати двері, але при цьому такий маленький, що може поміститися в ліфті.2. Перший в світі танк, схожий на сучасні БМ, побудували англійці в 1915 році. До кінця літа 1916-го кількість машин, готових до бою, доходило до півсотні.3. У роки Другої Світової війни велася розробка літаючого танка, більш того - його вдалося створити. В ході випробувань танкопланер буксував літаком ТБ-3 і навіть зміг піднятися на висоту 40 метрів.

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