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В Україні відзначають День танкіста – історія свята, цікаві факти

В Україні відзначають День танкіста – історія свята, цікаві факти
В Україні День танкіста відзначають щорічно у другу неділю вересня. У 2019 свято відзначають 8 вересня, - передає НВ.

День танкіста: історія свята

Свято з'явилося ще в 1946 році в СРСР. Тоді День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.

Закон про встановлення Дня танкістів України був підписаний в серпні 1997 року Указом Президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників нашої країни, враховуючи їх заслуги у роки Великої Вітчизняної війни і з метою виховання воїнів-танкістів ВСУ на кращих традиціях попередніх поколінь.

День танкіста в Україні

В день свята традиційно проходять різні заходи, поздоровлення і концерти. У День танкістів причетні до свята часто отримують різні нагороди і премії.

На сьогодні механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних військ України. Вони можуть діяти в складі морських та повітряних десантів. До складу військ входять механізовані та танкові дивізії і бригади.

На озброєнні знаходяться: танки - Т-64, Т-72, Т-80, Т-84; бронетранспортери - БТР-60, БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти - БМП-1, БМП-2 та інші види озброєння.

День танкіста: цікаві факти

1. Найменший у світі танк описаний в Книзі Рекордів Гіннеса. Він має ширину менше одного метра. Цей одномісний танк був створений компаній Howe and Howe Technologies і називається PAV1 Борсук. Він броньований і досить потужний, щоб виламувати двері, але при цьому такий маленький, що може поміститися в ліфті.

2. Перший в світі танк, схожий на сучасні БМ, побудували англійці в 1915 році. До кінця літа 1916-го кількість машин, готових до бою, доходило до півсотні.

3. У роки Другої Світової війни велася розробка літаючого танка, більш того - його вдалося створити. В ході випробувань танкопланер буксував літаком ТБ-3 і навіть зміг піднятися на висоту 40 метрів.

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Теги: День танкіста, свято, історія
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Коментарі 1
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Сьогодні трагічна дата.75-роковини депортації українців зі своєї землі радянсько-польськими нелюдами комуняками.Ніколи не забуваймо це.Бо нащадки нам не простять.І не потрібно розваг...а схилити голови за істинних україців.Слава Україні і смерть ворогам!!!
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