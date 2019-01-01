Вдарив ножем у груди: в Одесі чоловік напав на продавця шаурми. ВІДЕО





Про це повідомляє місцеве видання



Як зазначається, інцидент стався в центрі міста на вулиці Преображенській. Між чоловіком і продавцем виник конфлікт, у результаті якого останній отримав ножове поранення в груди. Свідки події викликали швидку, постраждалого госпіталізували. Наразі невідомо, в якому він стані.



Також повідомляється, що нападник втік з місця події, але копи вже затримали його. За попередньою інформацією, у нього вилучили два ножі. Офіційних коментарів щодо інциденту поки немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір 7 вересня в Одесі чоловік поранив ножем працівника місцевого кіоску з продажу шаурми. Постраждалого ушпиталили медики.Про це повідомляє місцеве видання Думская Як зазначається, інцидент стався в центрі міста на вулиці Преображенській. Між чоловіком і продавцем виник конфлікт, у результаті якого останній отримав ножове поранення в груди. Свідки події викликали швидку, постраждалого госпіталізували. Наразі невідомо, в якому він стані.Також повідомляється, що нападник втік з місця події, але копи вже затримали його. За попередньою інформацією, у нього вилучили два ножі. Офіційних коментарів щодо інциденту поки немає.

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