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Вдарив ножем у груди: в Одесі чоловік напав на продавця шаурми. ВІДЕО

Вдарив ножем у груди: в Одесі чоловік напав на продавця шаурми. ВІДЕО
Надвечір 7 вересня в Одесі чоловік поранив ножем працівника місцевого кіоску з продажу шаурми. Постраждалого ушпиталили медики.

Про це повідомляє місцеве видання Думская.

Як зазначається, інцидент стався в центрі міста на вулиці Преображенській. Між чоловіком і продавцем виник конфлікт, у результаті якого останній отримав ножове поранення в груди. Свідки події викликали швидку, постраждалого госпіталізували. Наразі невідомо, в якому він стані.

Також повідомляється, що нападник втік з місця події, але копи вже затримали його. За попередньою інформацією, у нього вилучили два ножі. Офіційних коментарів щодо інциденту поки немає.


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Теги: продавець, різанина, Одеса, поліція
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