Колишня безробітна відкрила на Волині дві перукарні
Сьогодні, 21:07
Завдяки допомозі фахівців служби зайнятості, колишня безробітна Любов Мицюк стала успішною підприємицею.
Ратнівчанка є одним із яскравих прикладів успішної організації підприємницької діяльності за сприяння служби зайнятості, – про це пише Район.Ратне.
За певних обставин, залишившись без роботи, Любов Мицюк звернулася до Ратнівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.
Перебуваючи на обліку, пані Любов зацікавилася можливістю отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Отримавши необхідні консультації фахівців з організації та провадження підприємницької діяльності, успішно захистила бізнес-план на тему: «Надання перукарських послуг».
У січні 2004 року зареєструвалася як фізична особа-підприємець та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.
Нині Любов Мицюк власниця двох перукарень у селищі Ратне – «Наталі» та «Єдельвейс». Сучасні стрижки, зачіски, фарбування волосся – із задоволенням вам нададуть фахівці своєї справи, які працюють там.
Підприємиця бачить перспективу розвитку своєї справи та відчуває впевненість у завтрашньому дні.
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Ратнівчанка є одним із яскравих прикладів успішної організації підприємницької діяльності за сприяння служби зайнятості, – про це пише Район.Ратне.
За певних обставин, залишившись без роботи, Любов Мицюк звернулася до Ратнівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.
Перебуваючи на обліку, пані Любов зацікавилася можливістю отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Отримавши необхідні консультації фахівців з організації та провадження підприємницької діяльності, успішно захистила бізнес-план на тему: «Надання перукарських послуг».
У січні 2004 року зареєструвалася як фізична особа-підприємець та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.
Нині Любов Мицюк власниця двох перукарень у селищі Ратне – «Наталі» та «Єдельвейс». Сучасні стрижки, зачіски, фарбування волосся – із задоволенням вам нададуть фахівці своєї справи, які працюють там.
Підприємиця бачить перспективу розвитку своєї справи та відчуває впевненість у завтрашньому дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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