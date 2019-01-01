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Колишня безробітна відкрила на Волині дві перукарні

Колишня безробітна відкрила на Волині дві перукарні
Завдяки допомозі фахівців служби зайнятості, колишня безробітна Любов Мицюк стала успішною підприємицею.

Ратнівчанка є одним із яскравих прикладів успішної організації підприємницької діяльності за сприяння служби зайнятості, – про це пише Район.Ратне.

За певних обставин, залишившись без роботи, Любов Мицюк звернулася до Ратнівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.

Перебуваючи на обліку, пані Любов зацікавилася можливістю отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Отримавши необхідні консультації фахівців з організації та провадження підприємницької діяльності, успішно захистила бізнес-план на тему: «Надання перукарських послуг».

У січні 2004 року зареєструвалася як фізична особа-підприємець та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.

Нині Любов Мицюк власниця двох перукарень у селищі Ратне – «Наталі» та «Єдельвейс». Сучасні стрижки, зачіски, фарбування волосся – із задоволенням вам нададуть фахівці своєї справи, які працюють там.

Підприємиця бачить перспективу розвитку своєї справи та відчуває впевненість у завтрашньому дні.

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Теги: безробітна, перукарня, служба зайнятості
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