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Казковий світанок на Світязі з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Казковий світанок на Світязі з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Оператор з Луцька Андрій Дмитрук показав у відеоролику місце, де народжуються хмари.

Неймовірний відеоролик «Там, де народжуються хмари» від талановитого оператора з Луцька – опублікували на сторінці OZERA Facebook. передає Район Шацьк.

Дивовижної краси світанок на озері Світязь, чарівна музика, такого ви точно ще ніколи не бачили! Андрій Дмитрук про свою відео роботу «Там, де народжуються хмари»:

«Ролик про Світязь вийшов спонтанно, – тобто, я його не задумував. Під час відпочинку, в один з вечорів, була побачена чудова локація. Відразу вирішив, що на наступний день, обов’язково на світанок, треба відзняти кілька кадрів. Був момент, були мої друзі, було моє і їх хотіння відзняти щось красиве, тому вийшов такий собі творчий «відрив».

А взагалі, хочеться побажати усім бачити навколо побільше краси і самим її творити і берегти. Особливо зазначу – берегти, бо зараз, як ніколи людство стоїть на порозі знищення усього красивого і живого, що є на нашій планеті, тому від кожного з нас залежить життя нашої природи».

Про автора: Андрій вже 12 років займається відео зйомкою. Починав свій творчий шлях на телебаченні, потім захопився весільною відеографією. В даний час працює оператором – постановником відомої продакшн студії в Луцьку «Sollusion FX», що займається виробництвом рекламних проектів та кліпів.


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Теги: Світязь, світанок, Андрій Дмитрук
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