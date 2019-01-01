9 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони





Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Савва, - пише



Народні прикмети на 9 вересня



– Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.



– Грім прогримів – тепло протримається ще довго.



– Багато жолудів на дубі – до суворої зими.



Що можна робити 9 вересня



1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.



Що не можна робити 9 вересня



1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.



2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.



3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.



4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.



5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Пимена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних.Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Савва, - пише 24 канал. – Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.– Грім прогримів – тепло протримається ще довго.– Багато жолудів на дубі – до суворої зими.1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари.

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