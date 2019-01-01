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9 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони

9 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони
9 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Пимена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних.

Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Савва, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 вересня

– Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.

– Грім прогримів – тепло протримається ще довго.

– Багато жолудів на дубі – до суворої зими.

Що можна робити 9 вересня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 9 вересня

1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.

2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.

3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.

4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.

5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари.



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Теги: вересень, заборони
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