9 вересня – яке сьогодні свято: традиції і заборони
Сьогодні, 09:12
9 вересня в народному календарі вшановується пам'ять Пимена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних.
Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Савва, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 вересня
– Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.
– Грім прогримів – тепло протримається ще довго.
– Багато жолудів на дубі – до суворої зими.
Що можна робити 9 вересня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 9 вересня
1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.
2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.
3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.
4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.
5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари.
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Іменини сьогодні святкують: Анфіса, Савва, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 вересня
– Великий врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.
– Грім прогримів – тепло протримається ще довго.
– Багато жолудів на дубі – до суворої зими.
Що можна робити 9 вересня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 9 вересня
1. Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.
2. Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.
3. Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.
4. Не здійснюйте у цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.
5. Не можна в цей день свататися – до розпаду пари.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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