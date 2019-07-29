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Луцькі «бізнесмени» заплатили чималу суму штрафу за продаж сурогату

Луцькі «бізнесмени» заплатили чималу суму штрафу за продаж сурогату
Протягом минулого тижня Луцький міськрайонний суд виніс 5 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності продавців сурогату.

Загалом порушники сплатили штрафи у розмірі 44 200 гривень, - інформує департамент муніципальної варти Луцькради.

Підкреслюють, продаж горілки сумнівної якості на території міста Луцька – є однією з найважливіших проблем сьогодення, який заборонений нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про благоустрій міст», Правилами благоустрою міста Луцька від 29.07.2019 року №44/2.

"Тому для забезпечення сприятливої життєдіяльності міста Луцька, забезпеченням громадського порядку, у разі того, якщо Ви стали свідком продажу сурогатного алкоголю чи володієте інформацією про точки його збуту просимо повідомляти за телефоном гарячої лінії "Групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти" – 0670000679", - йдеться у повідомленні.

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Теги: волинський суд, продавці сурогату, штраф
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тобто Ви вважаєте, що цього для них достатньо?! Це копійки!!! Саме тому і будуть продовжувати відкривати нові "точки".
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