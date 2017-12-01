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В Україні пропонують підняти прожитковий мінімум

В Україні пропонують підняти прожитковий мінімум
Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що прожитковий мінімум слід підвищити до 8000 гривень.

Про це повідомляє Соцпортал.

«Як зробити миттєво підвищення, розбалансувавши економічну ситуацію, — ось в чому питання», — зазначила Галина Третьякова, звернувши серед іншого увагу на те, що прожитковий мінімум прив'язаний в законодавстві до розміру мінімальної трудової пенсії.

«На ті гроші, які написані, ти насправді прожити в Україні не можеш. Наше завдання знайти ресурси. Звичайно, відразу на всіх не вистачить. Але втрачати час точно не можна», — зауважував глава уряду Олексій Гончарук під час одного зі своїх виступів.

У законі про держбюджет на 2019 прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

діти віком до 6 років: з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень;

діти віком від 6 до 18 років: з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;

працездатні особи: з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;

особи, які втратили працездатність: з 1 липня — 1564 грн, з 1 грудня — 1638 гривень.

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Теги: прожитковий мінімум
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