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Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька

Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька
У Луцькраді представили нового заступника міського голови – Ірину Чебелюк.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, Ірина Чебелюк відповідатиме за низку соціальних напрямків.

Зокрема, за питання, що стосуються департаментів соцполітики, сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, а також опікуватимуться освітніми та культурними питаннями.

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Теги: Луцькрада, Луцьк, Ірина Чебелюк
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