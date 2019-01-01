Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька

Ірину Чебелюк.



Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, Ірина Чебелюк відповідатиме за низку соціальних напрямків.



Зокрема, за питання, що стосуються департаментів соцполітики, сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, а також опікуватимуться освітніми та культурними питаннями.

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