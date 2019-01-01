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На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
Роботи з реконструкції ділянки автошляху М-07 "Київ – Ковель – Ягодин" (на місто Люблін), що проходить повз волинські населені пункти Хворостів, Підгородне та Машів, наближається до завершення.

Про це повідомляють у прес-службі САД у Волинській області.

Зауважують, вже завершили реконструкцію дорожнього покриття, встановили бар'єрне огородження, протизасліплюваний екран та дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку, облаштували автопавільйони та вбиральні поруч з ними.

Попереду роботи з влаштування понад 800 одиниць вставок розмічальних дорожніх знаків, які доповнюють дорожню розмітку, позначаючи смуги руху проїзної частини в темну пору доби.

Роботи на об'єкті реконструкції автодороги М-07 виконує підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Якість робіт перевірили працівники лабораторії з контролю якості служби замовника та ДП "Дорожній контроль якості".

Зазначають, на ділянці дороги, що реконструюють, тепер функціонує два проїзди, кожен з яких має дві смуги для руху в одному напрямку.

Водіїв закликають дотримуватись швидкісного режиму, бути максимально уважними та обережними за кермом, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО

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Теги: «Київ-Ковель-Ягодин», завершення ремонту
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