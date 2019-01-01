На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО





Про це повідомляють



Зауважують, вже завершили реконструкцію дорожнього покриття, встановили бар'єрне огородження, протизасліплюваний екран та дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку, облаштували автопавільйони та вбиральні поруч з ними.



Попереду роботи з влаштування понад 800 одиниць вставок розмічальних дорожніх знаків, які доповнюють дорожню розмітку, позначаючи смуги руху проїзної частини в темну пору доби.



Роботи на об'єкті реконструкції автодороги М-07 виконує підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.



Якість робіт перевірили працівники лабораторії з контролю якості служби замовника та ДП "Дорожній контроль якості".



Зазначають, на ділянці дороги, що реконструюють, тепер функціонує два проїзди, кожен з яких має дві смуги для руху в одному напрямку.



Водіїв закликають дотримуватись швидкісного режиму, бути максимально уважними та обережними за кермом, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботи з реконструкції ділянки автошляху М-07 "Київ – Ковель – Ягодин" (на місто Люблін), що проходить повз волинські населені пункти Хворостів, Підгородне та Машів, наближається до завершення.Про це повідомляють у прес-службі САД у Волинській області. Зауважують, вже завершили реконструкцію дорожнього покриття, встановили бар'єрне огородження, протизасліплюваний екран та дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку, облаштували автопавільйони та вбиральні поруч з ними.Попереду роботи з влаштування понад 800 одиниць вставок розмічальних дорожніх знаків, які доповнюють дорожню розмітку, позначаючи смуги руху проїзної частини в темну пору доби.Роботи на об'єкті реконструкції автодороги М-07 виконує підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.Якість робіт перевірили працівники лабораторії з контролю якості служби замовника та ДП "Дорожній контроль якості".Зазначають, на ділянці дороги, що реконструюють, тепер функціонує два проїзди, кожен з яких має дві смуги для руху в одному напрямку.Водіїв закликають дотримуватись швидкісного режиму, бути максимально уважними та обережними за кермом, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.

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