На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» завершують ремонтні роботи. ФОТО
Сьогодні, 19:48
Роботи з реконструкції ділянки автошляху М-07 "Київ – Ковель – Ягодин" (на місто Люблін), що проходить повз волинські населені пункти Хворостів, Підгородне та Машів, наближається до завершення.
Про це повідомляють у прес-службі САД у Волинській області.
Зауважують, вже завершили реконструкцію дорожнього покриття, встановили бар'єрне огородження, протизасліплюваний екран та дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку, облаштували автопавільйони та вбиральні поруч з ними.
Попереду роботи з влаштування понад 800 одиниць вставок розмічальних дорожніх знаків, які доповнюють дорожню розмітку, позначаючи смуги руху проїзної частини в темну пору доби.
Роботи на об'єкті реконструкції автодороги М-07 виконує підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Якість робіт перевірили працівники лабораторії з контролю якості служби замовника та ДП "Дорожній контроль якості".
Зазначають, на ділянці дороги, що реконструюють, тепер функціонує два проїзди, кожен з яких має дві смуги для руху в одному напрямку.
Водіїв закликають дотримуватись швидкісного режиму, бути максимально уважними та обережними за кермом, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.
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Про це повідомляють у прес-службі САД у Волинській області.
Зауважують, вже завершили реконструкцію дорожнього покриття, встановили бар'єрне огородження, протизасліплюваний екран та дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку, облаштували автопавільйони та вбиральні поруч з ними.
Попереду роботи з влаштування понад 800 одиниць вставок розмічальних дорожніх знаків, які доповнюють дорожню розмітку, позначаючи смуги руху проїзної частини в темну пору доби.
Роботи на об'єкті реконструкції автодороги М-07 виконує підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Якість робіт перевірили працівники лабораторії з контролю якості служби замовника та ДП "Дорожній контроль якості".
Зазначають, на ділянці дороги, що реконструюють, тепер функціонує два проїзди, кожен з яких має дві смуги для руху в одному напрямку.
Водіїв закликають дотримуватись швидкісного режиму, бути максимально уважними та обережними за кермом, особливо в місцях проведення дорожніх робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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