На Волині горів поїзд з пасажирами: назвали ймовірну причину пожежі





Відбулося це 10 вересня біля 10:00, інформує Львівська укрзалізниця.



Під час зупинки на станції Дубова Корчма машиніст помітив задимлення між 1 і 2 вагонами дизель-поїзда. Локомотивна бригада оперативно зреагувала на надзвичайну ситуацію, ліквідувавши задимлення.



Після цього поїзд із пасажирами продовжив рух за маршрутом. Унаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.



Ймовірна причина пожежі - недопалок, кинутий невідомим у міжвагонний простір.



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