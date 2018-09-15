На Волині горів поїзд з пасажирами: назвали ймовірну причину пожежі
Сьогодні, 12:35
На Волині загорівся дизель-поїзд сполученням "Ківерці – Сапіжанка".
Відбулося це 10 вересня біля 10:00, інформує Львівська укрзалізниця.
Під час зупинки на станції Дубова Корчма машиніст помітив задимлення між 1 і 2 вагонами дизель-поїзда. Локомотивна бригада оперативно зреагувала на надзвичайну ситуацію, ліквідувавши задимлення.
Після цього поїзд із пасажирами продовжив рух за маршрутом. Унаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
Ймовірна причина пожежі - недопалок, кинутий невідомим у міжвагонний простір.
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Відбулося це 10 вересня біля 10:00, інформує Львівська укрзалізниця.
Під час зупинки на станції Дубова Корчма машиніст помітив задимлення між 1 і 2 вагонами дизель-поїзда. Локомотивна бригада оперативно зреагувала на надзвичайну ситуацію, ліквідувавши задимлення.
Після цього поїзд із пасажирами продовжив рух за маршрутом. Унаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
Ймовірна причина пожежі - недопалок, кинутий невідомим у міжвагонний простір.
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