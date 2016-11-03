Депутатку з «Слуги народу» спіймали за кнопкодавством на пульті нардепа з Волині

Олену Копанчук.



Про це повідомили на сайті громадського руху



Олена Копанчук - мажоритарниця «Слуги народу» від округу №189 на Хмельниччині (місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони). Вона кнопкодавила 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу.







Копанчук сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.



Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині (округ №20) Вячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували «за».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти спіймали на кнопкодавстві нардепку з партії «Слуга народу»Про це повідомили на сайті громадського руху «ЧЕСНО» Олена Копанчук - мажоритарниця «Слуги народу» від округу №189 на Хмельниччині (місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони). Вона кнопкодавила 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу.Копанчук сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині (округ №20). У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували «за».

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