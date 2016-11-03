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Депутатку з «Слуги народу» спіймали за кнопкодавством на пульті нардепа з Волині

Депутатку з «Слуги народу» спіймали за кнопкодавством на пульті нардепа з Волині
Журналісти спіймали на кнопкодавстві нардепку з партії «Слуга народу» Олену Копанчук.

Про це повідомили на сайті громадського руху «ЧЕСНО».

Олена Копанчук - мажоритарниця «Слуги народу» від округу №189 на Хмельниччині (місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони). Вона кнопкодавила 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу.

Депутатку з «Слуги народу» спіймали за кнопкодавством на пульті нардепа з Волині


Копанчук сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.

Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині (округ №20) Вячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували «за».


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Теги: кнопкодавство, Верховна Рада, Слуга Народу, Вячеслав Рубльов
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Коментарі 1
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І де це наш обранець ходить в робочий час і картку лишає.
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