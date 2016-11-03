Депутатку з «Слуги народу» спіймали за кнопкодавством на пульті нардепа з Волині
Сьогодні, 08:28
Журналісти спіймали на кнопкодавстві нардепку з партії «Слуга народу» Олену Копанчук.
Про це повідомили на сайті громадського руху «ЧЕСНО».
Олена Копанчук - мажоритарниця «Слуги народу» від округу №189 на Хмельниччині (місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони). Вона кнопкодавила 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу.
Копанчук сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.
Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині (округ №20) Вячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували «за».
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Про це повідомили на сайті громадського руху «ЧЕСНО».
Олена Копанчук - мажоритарниця «Слуги народу» від округу №189 на Хмельниччині (місто Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони). Вона кнопкодавила 11 вересня о 13:32, під час голосування за законопроект про внесення змін до закону "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу.
Копанчук сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.
Судячи з відео, Копанчук натиснула на кнопку на пульті сусіда праворуч - мажоритарника «Слуги народу» з Волині (округ №20) Вячеслава Рубльова. У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували «за».
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Коментарі 1
І де це наш обранець ходить в робочий час і картку лишає.
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