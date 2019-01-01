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У гіпермаркеті «Там Там» – чорна п'ятниця*

У гіпермаркеті «Там Там» – чорна п'ятниця*
У гіпермаркеті «Там Там» пропонують скористатись знижками до 50%.

Лише у п'ятницю, 13 вересня, з 08 до 23 години у гіпермаркеті «Там Там» – знижки 50% на весь асортимент одягу, посуд, дитячі засоби гігієни,
миючі засоби та догляд за волоссям.

«Не пропустіть найвигіднішу п’ятницю 13-го в гіпермаркеті Там Там Сімейні традиції!

Купуй те, що любиш зі знижкою 50%!» – запрошують у ТРЦ.

У гіпермаркеті «Там Там» – чорна п'ятниця*

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Теги: Там Там
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