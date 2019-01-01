У гіпермаркеті «Там Там» – чорна п'ятниця*





Лише у п'ятницю, 13 вересня, з 08 до 23 години у гіпермаркеті «Там Там» – знижки 50% на весь асортимент одягу, посуд, дитячі засоби гігієни,

миючі засоби та догляд за волоссям.



«Не пропустіть найвигіднішу п’ятницю 13-го в гіпермаркеті Там Там Сімейні традиції!



Купуй те, що любиш зі знижкою 50%!» – запрошують у ТРЦ.





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