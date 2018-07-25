На волинському ринку продають м'ясо та ковбасу в повній антисанітарії

На ринку торгового комплексу «Пасаж» у Камені-Каширському м'ясо продають просто з прилавків.Про це пише Полісся.Зауважимо, що охочих придбати м'ясні та ковбасні вироби є чимало навіть попри те, що продають її з відкритих прилавків, без холодильного обладнання.«Комусь зручно, бо не треба бігти в магазин, коли не встигаєш на маршрутку. Когось влаштовує великий вибір, а для когось головне — прийнятна ціна. Так би мовити, є попит – будь ласка, вам пропозиція. На елементарні ж санітарні правила більшості просто начхати. Пил та мухи у спеку нікого не хвилюють. Очевидно, і продавці, і покупці вважають, що вони не встигають сідати на продукцію, бо торгівля ведеться дуже жваво», – пише видання.Але начальник Камінь-Каширського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській областінаголошує, що торгівля харчовими продуктами дозволена лише у спеціалізованих магазинах та на організованому агропродовольчому ринку. За його словами, торгівля м’ясною продукцією на ТК «Пасаж» відбувається з грубими порушеннями.«По-перше, ті люди, що здійснюють торгівлю, не зареєстровані у держпродспоживслужбі, як об’єкти, які мають намір торгувати продуктами. По-друге, місце, де вони здійснюють свою діяльність, не облаштоване належним чином для торгівлі м’ясними виробами», – заявив Віталій Макарчук.Тож нещодавно у районній адміністрації намагалися знайти важелі впливу щодо розв’язання цієї проблеми, обговоривши її на спеціальній нараді. Вирішили не проганяти торговців, а запропонувати їм вигідну альтернативу. Та чи вдасться її знайти?На центральному ринку, що через дорогу від «Пасажу», діє м'ясний павільйон та передбачене місце для агропродовольчого базару. Проте далеко не всі вважають їх кращим варіантом. У м’ясному павільйоні у базарні дні торгують свіжим м’ясом, а так званий агропродовольчий ринок не користується популярністю ні серед продавців, ні серед покупців чи то через те, що місце не західне, чи тому, що воно не привабливе.Хоча тут, напротивагу ТК «Пасаж», за якість, наприклад, м’яса можна знайти відповідального. Це – адміністрація ринку. Відповідно до законодавчих норм вона проводить експертизу продуктів та документально посвідчує їх безпечність.У статуті торгового комплексу зазначено, що адміністрація не зобов’язана це контролювати, а торговці, виходить, не підконтрольні Камінь-Каширському районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, оскільки тут не зареєстровані і продукцію везуть із Рівненщини.«Цей факт в деякій мірі навіть насторожує. Адже мало того, що продукція реалізується без належних умов зберігання, відсутнє холодильне обладнання, а це несе високий ризик для здоров’я людей. Ніхто не контролює, чи ця продукція з Рівненщини супроводжується належними документами про її якість. До слова, у Рівненській області в минулому році було зафіксовано 14 випадків африканської чуми свиней, — висловив занепокоєння Віталій Макарчук.Поряд з цим фахівці зазначають, що договори оренди, які підприємці підписали з ТК «Пасаж» і згідно з ними сплачують за місце в місяць 400 гривень, не є підставою для торгівлі м’ясною продукцією. І їх діяльність, як вважає журналістка, в даному випадку можна вважати стихійною торгівлею, за що поліція вправі притягнути до відповідальності. До речі, як і тих бабусь, що продають домашню продукцію на території через дорогу від центрального ринку перед ТК «Пасаж».Втім наразі представники районної влади шукають інакший вихід із ситуації. За інформацією пресслужби, вони розглядають три варіанти: 1) виділити частину території, де нині здійснюється торгівля, під агропродовольчий ринок; 2) запропонувати підприємцям реалізовувати продукцію у м’ясному павільйоні, що на місцевому ринку; 3) надати їм вільні на пасажі контейнери для належного облаштування.