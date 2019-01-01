Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 вересня





Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі +8...+13, вдень +20...+25, - йдеться на



У Луцьку також передбачається мінлива хмарність, без опадів.



Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +22...+24.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю у Волинській області очікують мінливу хмарність, без опадів.Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі +8...+13, вдень +20...+25, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. У Луцьку також передбачається мінлива хмарність, без опадів.Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +22...+24.

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